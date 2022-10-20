На сколько выросли зарплаты ученых, сообщил глава Миннауки РК

Заработные платы казахстанских ученых увеличены до 257 тысяч тенге. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает Kazpravda.kz.

Раньше зарплаты ученых не были стабильными и зависели от результатов конкурсов. Теперь они будут получать стабильную заработную плату вне зависимости от конкурсных процедур на грантовое и программно-целевое финансирование.

В МНВО подчеркнули, что вводимые финансовые реформы позволят увеличить оклады порядка 1 200 ведущих ученых на 70% – с 152 тысяч тенге до 257 тысяч тенге. Данные меры будут способствовать укреплению кадрового и научного потенциала 74 НИИ и компетенций отечественных ученых.

«Министерство уделяет особое внимание созданию необходимых условий ученым-исследователям. Ведомство проводит системную работу для того, чтобы профессия ученого становилась привлекательнее с финансовой точки зрения и гарантировала стабильность и реализацию важных научных идей. Вопрос увеличения объема базового финансирования фундаментальной науки и исследовательских институтов был решен в рамках исполнения поручения главы государства. Соответствующие изменения были внесены в законодательство о науке», – отметил Саясат Нурбек.

В данный момент министерство объявило конкурсы на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, в том числе для молодых ученых, добавили в ведомстве.