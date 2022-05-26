На службе Отечеству

В Щучинске в Военном колледже им. Ш. Уалиханова состоялась выездная выставка «Воины Великой степи», посвященная 30-летию Вооруженных сил Казахстана, а также 100-летию героев Великой Отечественной войны Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Мероприятие организовано Биб­лиотекой Первого Президента РК – Елбасы совместно с Военным колледжем им. Ш. Уалиханова при содействии акимата Бурабайского района Акмолинской области.

В экспозиции были представлены материалы, рассказывающие о героизме воинов разных перио­дов истории Казахстана – от батыров, защищавших свою землю от вражеских набегов джунгар, до современных защитников Отечества. Как отмечают организаторы, главная задача выставки – сохранение исторической памяти, ретрансляция нашего наследия будущим поколениям.

В первом разделе выставки – «Сила и мощь казахских батыров» – воссоздана антология подвигов Раимбек-батыра, Кабанбай-батыра и других доблестных воинов Великой степи.

Второй раздел, «Герои Великой Отечественной войны», посвящен воинам-казахстанцам, которые храбро сражались на всех фронтах. Более 500 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – удостоены этого высокого звания дважды. Подвиг казахских женщин, среди которых Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова, – яркий пример отваги и преданности Родине.

В третьем разделе отражена история формирования Вооруженных сил Казахстана, точкой отсчета для которых стало 7 мая 1992 года, когда Первый Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев­ подписал Указ о создании Вооруженных сил РК. Также специальный раздел выставки знакомит с системой военного образования республики, частью которой является Военный колледж им. Ш. Уалиханова.

– К своему 30-летию наша армия, как отметил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, стала незыблемой опорой нашей независимости и государственности. В условиях глобальных катаклизмов и геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно возрастает, – сказал директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. – Укреп­ление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одни из важнейших задач государства. Начата масштабная реформа Вооруженных сил Казахстана, направленная на их дальнейшую модернизацию.

Бакытжан Темирболат отметил, что масштабная выставка в стенах Военного колледжа им. Ш. Уалиханова Министерства обороны РК имеет большой воспитательный и патриотический смысл, поскольку весомая роль в создании мощных, современных и профессиональных вооруженных сил принадлежит именно системе военного образования.

– Выражаю благодарность за прекрасную организацию выставки. Уверен, наши военнослужащие получили новые знания и впечатления, – подчеркнул начальник военного колледжа Ербол Нуржанов.

Отметим, что сегодня выездные музейные экспозиции стали востребованным способом получения информации. Выставка «Воины Великой степи» оказалась достаточно обширной: более 200 экспонатов, архивные и книжные издания.

– Это мероприятие знаменательно тем, что мы привезли как никогда большую выборку оружия из коллекции воинского и конского снаряжения. Мы с гордостью представляем оригиналы XIX века – сабли, кольчуги, пояс батыра, кинжалы… Также впервые в открытом доступе – бесценные образцы оружейного и ювелирного искусства, произведения кубачинских и златоус­товских мастеров, которые, как известно, были поставщиками императорского двора, – рассказала руководитель Службы учета и хранения музейных ценностей Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева.

Также прошли тематические экскурсии «Қазақ халқының жауынгерлік мұрасы. Ер қаруы – бес қару», «Қару-жарақ әлемі. Кольттан Калашниковқа дейін», «Знаки высокого признания».

– В рамках этого экскурсионного проекта мы еще раз вспомнили имена великих казахских воинов, память о которых должны сохранить и передать потомкам, – отметил аким Бурабайского района Асет Муздыбаев. – Подобные мероприятия способствуют воспитанию чувства патриотизма у молодежи, укреплению знаний по истории нашего государства.