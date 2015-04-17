На смену импорту

595
Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Жамбылская область
Стоимость проекта – 80,4 млн. долларов, из которых 60% будет предоставлено Банком развития Казахстана. Об этом сообщила служба по связям с общественностью БРК. Завод по производству цианистого натрия, введенный в эксплуатацию в середине прошлого года, расположен в Каратау Жамбылской области. Как отмечается в информации банка, до конца года на предприя­тии планируется произвести до 7 500 тонн продукции. Причем 70% от объема будет экспортировано в Россию, а остальное реализовано на внутреннем рынке.
На производственную мощность – 15 000 тонн в год – предприятие планирует выйти уже в 2017 году. После этого на заводе будут работать около 500 человек. Также на предприятии наладят выпуск побочного продукта – сульфата аммония, который будет реализовываться сельхозпроизводителям.

