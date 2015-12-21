На смену морозам в Казахстан придут снегопады

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На смену морозам в Казахстане в ближайшие три дня придут снегопады и метели, передает Kazpravda.kz
на со ссылкой на РГП "Казгидромет
".
Отметим, что 22 декабря – день зимнего солнцестояния. 23–24 декабря будут самые короткие дни и самые долгие ночи в году.
"В этот период на территорию Казахстана придет циклон из Атлантики, который принесет теплый и влажный воздух на территорию Казахстана. Вместе со снегопадами и метелями температура воздуха значительно повысится. Даже в северных, центральных и восточных областях ожидается оттепель, днем минус 5 плюс 3 ºC. На западе и юге днем 0 +8 ºC, осадки, туман, гололед", – говорится в распространенном сообщении синоптиков.
Добавим, что аномальное потепление в эти дни наблюдается на территории Европы и России. В Санкт-Петербурге и Москве температура воздуха достигла + 10 градусов.
На фоне высоких температур метеорологи предрекают, что декабрь 2015 войдет в историю как один из самых теплых.