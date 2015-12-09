На смену осадкам в Казахстан придут морозы

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз на ближайшие трое суток, согласно которому на смену осадкам и метелям в республику надвигается кратковременное похолодание, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки снегопады, метели и ветер будут ослабевать. Антициклон, приходящий ему на смену, вызовет кратковременное понижение температуры.
"Глубокий атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги буквально пролетел через территорию Западной Сибири, задев своей южной периферией и Казахстан. С ним в северных областях республики наблюдались снегопады с метелями, очень сильный западный ветер, местами достигавший 28–36 метров в секунду. Но уже 10 декабря на территорию Казахстана начнет перемещаться антициклон с Восточной Европы", – говорится в распространенном сообщении.
Тем не менее, согласно прогнозу специалистов, проникновению холодного арктического воздуха на территорию республики будет препятствовать установившийся широтный перенос теплых и влажных воздушных масс с Атлантики.
"Температура по-прежнему будет выше нормы, но не на 8–13 градусов, как в предыдущие сутки, а на 2–5 градуса", – отметили в "Казгидромете".
Напомним, ранее в связи с сильным ветром, бураном и гололедом в Казахстане закрыли дороги в нескольких областях.
В Астане, завтра 10 декабря облачно,временами снег, метель ночью -7 -9, днем -4 -6, северо-западный ветер с порывами до 15–20 м/с. В пятницу, 11 декабря, будет облачно, временами снег, метель, ночью -10 -12, -3 -5, северо - западный ветер с порывами 15–20 м/с.