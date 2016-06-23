​На смену пришел «Кристалл»

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Благодаря новой технологии отныне все процессы осуществляются в автоматизированном режиме, что позволило значительно сократить время изготовления, а заодно и улучшить качество выпускаемой продукции. Прежде газорезчик вместе с помощником вручную вырезали детали, отбивали шлак и производили прочие манипуляции с металлом. Теперь с работой легко справляется оператор «Кристалла» – ему остается только выставлять необходимые настройки и контролировать ход процесса.

– Детали вырезаются с высокой долей точнос­ти, поэтому в дополнительной обработке они не нуждаются и сразу отправляются на сборку, – говорит начальник отделения по изготовлению и сборке мехслужбы ТОО «Казцинк-Ремсервис» Владимир Стаценко.

В данный момент на новом оборудовании успешно опробовано 15 видов изделий, предназначенных для ремонта основного оборудования Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк». Между тем «Казцинк-Ремсервис» является дочерним его предприятием и занимается обслуживанием и ремонтом оборудования на промышленных площадках не только в Усть-Каменогорске, но и в Риддере, Зыряновске.

Микроволновкой промышленных масштабов называют в «Казцинк-Ремсервисе» и другую передовую технологию – индукционно-плавильный комплекс, пришедший на смену устаревшим ваграночным печам.

– Новое оборудование работает на электричестве, сегодня нам удалось выйти на проектную мощность в 70–80 тонн чугуна в месяц, – рассказывает старший мастер плавильно-заливочного участка отделения литейного производства РМБ «Казцинк-Ремсервиса» Александр Вилков. – Главный же плюс в том, что изделия, получаемые подобным образом, служат намного дольше.

Расплав чугуна в индукционно-плавильном комплексе обладает еще одним немаловажным преимуществом: на 90% уменьшился выброс очень токсичного газа – оксида серы, процесс плавки также больше не сопровождает пыление, неблагоприятным образом сказывающееся на экологии окружающей среды.

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