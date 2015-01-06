На смену ветхому жилью

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Ольга Золотых, Актау
Первый этап запланирован на 2014–2015 годы. За это время планируется построить 100-квартирный жилой дом на месте снесенного в одном из самых старых микрорайонов Актау. Туда переселят жильцов из аварийных зданий.
Второй этап стартует в 2016-м и завершится в 2018 году. На месте двух снесенных зданий возведут 120-квартирный и 30-квартирный жилые дома. Третий этап начнется в IV квартале 2018 года и завершится во II квартале 2020-го. На месте трех снесенных появятся 120-квартирный и 60-квартирный дома.
«Для реализации городской целевой программы объявлен конкурс по выбору частного инвестора для ликвидации аварийного жилья и строительства нового. Документы подал пока только один подрядчик, и в данный момент акимат уже подписал соглашение», – сказал Ш. Тажигараев.

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