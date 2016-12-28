Мы не раз писали о чемпио­нате Казахстана по биатлону и розыгрыше Кубка страны по лыжным гонкам, собравших поч­ти всех ведущих спортсменов нашей республики и хорошую подрастающую смену. Ведь помимо атлетов из национальной сборной страны в соревнованиях приняли участие и несколько десятков юниоров. Конечно, и на них обратили внимание ведущие тренеры и специалисты двух зимних видов спорта, но главным все же оставался вопрос отбора будущих участников Студенческих игр-2017.

Заключительные дни в Солдатском ущелье слишком уж больших сюрпризов не принесли. Но сейчас, в канун ответственных стартов, это даже хорошо: время нынче такое, что побеждать, обретать дополнительную уверенность в своих силах должны лидеры сборных РК. И они преобладали на пьедестале почета.

В лыжных гонках последним кубковым испытанием был спринт у мужчин и женщин. Сильнейшими стали представители Акмолинской области и члены национальной сборной Казахстана Денис Волотка и Константин Борцов. Третьим призером финишировал Асет Дюсенов из ВКО. Его землячка Елена Коломина выиграла женские состязания, а следом за ней в итоговом протоколе значились Анна Шевченко и Ирина Быкова (обе из Павлодара).

В завершающий день чемпио­ната страны по биатлону были разыграны медали в мужской 4 х 7,5 км и женской эстафетах 4 х 6 км. И здесь не было сенсационных результатов. В мужской гонке победу одержала команда Восточно-Казахстанской области, за которую бежали Александр Трифонов, Вадим Юшин, Владислав Витенко и Ян Савицкий. «Серебро» и «бронза» достались сборным Павлодарской и Акмолинской областей.

В женской эстафете первенствовали спортсменки Акмолинской области – Анастасия Кондратьева, Марина Ходкова, Алина Райкова и Анна Кистанова. Второе и третье места заняли биатлонистки Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

По итогам тестовых соревнований нашими тренерами были названы составы участников Универсиады в обоих видах спорта.