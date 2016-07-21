​На снижение рисков

В рамках встречи с приветственным словом к участникам заседания обратились заместитель заведующего отделом право­охранительной системы Администрации Президента РК Канат Сейдгапбаров, депутат Мажилиса Парламента Светлана Бычкова, вице-министр здравоохранения и социального развития РК Светлана Жакупова, председатель Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Марат Когамов.

Выступающие сошлись во мнении, что реформирование уголовно-исполнительной системы будет способствовать гуманизации УИС и одновременно сокращению численности тюремного населения в респуб­лике, а значит и расходов на его содержание государством. При этом значительно снизятся риски и совершения повторных преступлений, поскольку осужден­ным в рамках закона теперь предоставят прак­тически полный спектр услуг социально-правовой помощи для безболезненной их адаптации в обществе.

В целом в республике на сегодня действует условно-приговорная и постпенитенциарная виды пробации. Подразумевают­ся лица, условно осужденные и освобожден­ные досрочно. Но теперь в рамках законопроекта планируется внедрить еще и досудебную, пенитенциарную пробации. И если первая подразумевает составление характеристики на подсудимого для наиболее полного представления о нем в суде, то последняя нацелена непосредственно на тех лиц, кто уже отбывает свой срок наказания в виде лишения свободы.

Как отметил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, принимаемые меры нацелены на выстраивание эффективной системы реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, гуманизацию УИС в целом.

– За последние годы в уголовно-исполнительной системе Казах­стана проведена большая работа по совершенствованию законодательства, улучшению условий содержания осуж­денных, соблюдению их прав в соответствии с требованиями международных стандартов, – подчеркнул замминистра.

При этом важно смещение акцентов к осужденным в части оказания им психологической помощи, юридической поддержки, содействия в получении ими новых знаний и навыков, которые пригодятся им на свободе, ведь и они еще могут внести свою лепту в развитие государственности.

В частности, так считает заместитель руководителя проек­та Европейского союза по совершенствованию уголовного правосудия в Казахстане Бен Зенгеринк. По его мнению, затрачиваемые средства налогоплательщиков не должны «уходить» впустую. Человек должен не просто отсидеть свой срок, но и встать на путь исправления. А в этом ему могут помочь офицеры пробации, в идеале «присматривающие» за подопечным до, во время и после отбывания срока его наказания, что, собственно, и предлагает новый проект закона «О пробации» в Казахстане.