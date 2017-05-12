​На соискание премии «Парламент сөзі»

Начался прием заявок на соискание премии Мажилиса журналистам на лучшее освещение законотворческой деятельности «Парламент сөзі».

К номинированию на премию принимаются материалы о законо­творческой деятельности палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2016 года по 14 июня 2017 года.

Победители будут определены в шести номинациях за лучшие телевизионные, печатные, интернет- и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериа­лы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен и вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.

Выдвигать кандидатов для номинирования на премию могут руководители средств массовой информации, творческие союзы, общественные объединения, а также отдельные журналисты путем самовыдвижения.

Подача заявки сопровождается письмом на официальном бланке средства массовой информации, творческого союза, общественного объединения, подписанным руководителем или лицом, его замещающим, в случае самовыдвижения – письмом, подписанным собственноручно соискателем премии. Кроме того, необходимо указать краткую информацию о соискателе премии (Ф. И. О., долж­ность, контактные телефоны, почтовый адрес, электронную почту). Материалы могут быть предоставлены как в виде публикаций в газете, видеозаписи, аудиозаписи материала, вышедшего в эфир, так и посредством указания действительной ссылки на интернет-ресурсе.

Заявки принимаются в срок до 15 июня 2017 года.

Заявки необходимо отправить в рабочий орган Комиссии по присуждению премии – пресс-службу Мажилиса по адресу 000001, г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 4, Мажилис Парламента Респуб­лики Казахстан либо по электронной почте smimazh@parlam.kz.

Не рассматриваются материа­лы: не опубликованные в СМИ, не соответствующие парламентской тематике, а также поступившие в рабочий орган комиссии после истечения срока приема докумен­тов.

При оценке номинируемых на премию работ комиссия оценивает глубину освещения темы, профессиональное мастерство и объективность в подаче материала, его художественные особенности.

Номинанты будут объявлены в канун Дня работников связи и информации.

О решении бюро Мажилиса учредить специальную парламентскую премию журналистам объявил в конце прошлой сессии председатель палаты Нурлан Нигматулин.

В нынешнем году премия «Парламент сөзі» будет вручаться впервые.