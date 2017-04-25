​На соискание премий, грантов и благодарности

Кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Творческие коллективы для получения благодарности могут быть выдвинуты профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, профессиональный союз, общественное объе­динение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов. При этом гранты вручаются молодым журналис­там в возрасте до 35 лет включительно.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также творчес­ких коллективов на получение благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессио­нального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К нему прилагаются следующие документы:

– справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

– копия удостоверения личнос­ти или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;

– краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

– тексты публикаций или аудио- и (или) видеоматериалы;

– список основных публикаций и (или) их копий.

Представление на объявление Благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые публикации или аудио- и (или) видеоматериалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соискание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии – Государственного секретаря Республики Казахстан Г. Н. Абдыкаликовой по адресу: 010000, г. Астана, левый берег, резиденция «Ақорда» иfrasl;или на электронный адрес – A.Zatova@akorda.kz до 1 июня 2017 года.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота (ЕСЭДО), за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Контактные номера: +7 (7172) 74-41-15, 74-42-65, 74-41-57.