​На соискание премий, грантов и благодарности

Свежий выпуск
430

Кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Творческие коллективы для получения благодарности могут быть выдвинуты профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, профессиональный союз, общественное объе­динение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов. При этом гранты вручаются молодым журналис­там в возрасте до 35 лет включительно.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также творчес­ких коллективов на получение благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессио­нального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К нему прилагаются следующие документы:

– справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

– копия удостоверения личнос­ти или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;

– краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

– тексты публикаций или аудио- и (или) видеоматериалы;

– список основных публикаций и (или) их копий.

Представление на объявление Благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые публикации или аудио- и (или) видеоматериалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соискание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии – Государственного секретаря Республики Казахстан Г. Н. Абдыкаликовой по адресу: 010000, г. Астана, левый берег, резиденция «Ақорда» иfrasl;или на электронный адрес – A.Zatova@akorda.kz до 1 июня 2017 года.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота (ЕСЭДО), за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Контактные номера: +7 (7172) 74-41-15, 74-42-65, 74-41-57.

Популярное

Все
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Снег выпал в Египте
В Казахстане полицейских проверят на добропорядочность
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)
Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартиру и избили семейную пару
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
В новом формате
Свежий выпуск
Машины в законе
Свежий выпуск
В морозы остались без газа
Свежий выпуск
В белом плену

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]