​На «солнечных» крыльях

Рассматривая конструкцию и слушая рассказ о ней, невольно проникся уважением к авторам интересного проекта.

Это важно уже хотя бы потому, что позволяет детям быть в мейнстриме нужного поиска. Они прикасаются к тому, что принято называть озарением. Так произошло и с моими собеседниками.

Педагог дополнительного образования, ведущий в местном центре технического творчест­ва кружок авиамоделирования, бывший пилот Александр Лысенко вместе со своим воспитанником Никитой Паком, учащимся 8-го класса Таразской многопрофильной гимназии № 41, придумали многофункциональный беспилотник.

– Мало кто задумывался, что на высоте более 10 тысяч метров над землей обстановка совершенно спокойная. Там нет ни вет­ров, ни дождей, что позволяет беспрепятственно использовать на этом уровне сверхлегкие летательные аппараты. Эта мысль и натолкнула на разработку проекта, – замечает Александр Лысенко.

Модель таразского тандема пока что выполнена в уменьшенном виде из дерева и картона. По словам изобретателей, при создании действующего летательного аппарата, безусловно, должны быть применены другие, более прочные материалы. К тому же, согласно проекту, конструкцию необходимо оснастить толкающим электродвигателем с винтом, а также литий-ионными аккумуляторными и солнечными батареями, которые позволят беспилотнику находиться в атмосфере на протяжении нескольких лет. Предполагается, что днем двигатель будет работать за счет энергии солнца, а ночью – на заряженном в светлое время суток аккумуляторе.

– Это первая в своем роде модель в Казахстане, – уверен Никита Пак. – Она действующая. Идея ее создания родилась во время одного из занятий в кружке по авиамоделированию. Разрабатывали беспилотник, преследуя главную цель – снизить загрязнение окружающей среды и сделать конструкцию малозатратной. По этой причине сразу отказались от традиционного бензинового двигателя. В итоге наш выбор остановился на использовании возобновляемых источников энергии, и мы решили установить на крыльях модели панели солнечных батарей.

Разработка проекта заняла около 5 дней. Еще примерно 2 недели ушло непосредственно на сборку. По словам Никиты, если сделать полномасштабную модель, то она сможет летать на высоте 15–20 тыс. м. При необходимости летательный аппарат будет способен выполнять целый ряд полезных функций одновременно.

– Область его применения весьма разнообразна. Он без труда сможет заменить несколько спутников. Это выйдет намного дешевле и гораздо экологичнее. К примеру, беспилотник будет способен показывать координаты GPS, что позволит использовать его при выявлении природных пожаров, отслеживании государственных границ, охране заповедников. Аппарат также можно применять в сельском хозяйстве, сфере информационных технологий… Одним таким беспилотником можно заменить десятки вышек сотовой связи, поскольку радиус охвата будет значительно больше.

В ближайшем будущем педагог планирует построить беспилотник в реальных масштабах и продемонстрировать его в действии, представив в качестве перспективного научного проекта на уровне Правительства. По словам Александра Лысенко, преимущество их летательного аппарата заключается в том, что у него большая площадь и малый удельный вес, и это позволяет ему без особого труда добраться до верхних слоев атмосферы и находиться там на протяжении долгого времени, поскольку разряженный воздух ему не страшен. Как предполагается, дрон будет автоматическим и одновре­менно управляемым с земли.

– Для создания полномасштабной модели планируем привлечь спонсоров. Мы не хотим оснащать ее дорогостоящим оборудованием, поскольку наша задача – показать, что идея реальна и при этом экономически выгодна, поскольку цены на составные части невысоки. Уверен, реализовать проект вполне возможно. В ближайшее время планируем сделать все необходимые расчеты и приступить к работе.

Думается, предложенная учащимся и педагогом идея реальна. Ведь уже есть наглядный пример применения подобных летательных аппаратов на малых высотах. Так, буквально на днях их начали внедрять в своей работе казахстанские почтовики. И, надо сказать, вполне успешно. Тестирование воздушного курьера прошло в Карагандинской области. Дистанционно управляемые дроны стали использоваться для доставки корреспонденции в отдаленные и труднодоступные сельские районы.

Достигнув места назначения, они сбрасывают свертки с газетами и журналами на парашютах. Их принимают местные почтальоны, а затем разносят по адресатам. По подсчетам специалистов, ново­введение значительно сокращает расходы на топливо, а также дает возможность сельчанам получать периодику в день выхода. Предполагается, что до конца года беспилотные авиапочтальоны появятся также в Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Следует отметить, что за, казалось бы, простым кружком авиамоделирования скрыта ­огромная педагогическая, научно-исследовательская и воспитательная работа. Ведь дети не просто конструируют летательные аппараты, а учатся мыслить креативно и подходить к проблемам конструктивно. В школьниках воспитываются пат­риотизм, стремление к знаниям, конкурентоспособность и предприимчивость, что созвучно идеям в статье Главы государства Нурсултана Назарбаева­ «Взгляд в будущее: модернизация общест­венного сознания». Сам же проект отвечает требованиям Государственной програм­мы «Цифровой Казахстан».