На Солнце произошла третья мощная вспышка

На Солнце в 11 часов по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности — X, сообщает lenta.ru
Ученые сообщают, что на Земле происходит магнитная буря, сила которой достигает четырех баллов по пятибалльной шкале, что превышает предсказанные значения. В Канаде, которая на данный момент находится на ночной стороне Земли, наблюдаются полярные сияния.
Первые два выброса энергии, один из которых был крупнейшим за последние 12 лет, произошли 6 и 7 сентября в результате слияния двух групп солнечных пятен.