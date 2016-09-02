На сопках Маньчжурии Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Это была самая масштабная, самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества, которая продолжалась шесть лет –

с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В ней участвовало беспрецедентное количество человек – 1,7 миллиарда из 61 государства мира! А масштабы военных действий – межконтинентальные – Европа, Азия, Африка! Причем война велась не только на суше, на море,

но и на четырех океанах – Северном Ледовитом, Атлантическом, Индийском и Тихом.



Последние бои



У нас больше пишут о Празднике Победы 9 Мая 1945 года, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но Вторая мировая война, к сожалению, на этом не закончилась. Ровно через три месяца после разгрома Третьего рейха, выполняя обязательства, данные союзникам на Ялтинской и Потсдамской конференциях, 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. И уже на следующий день советские войска начали военные действия. Для разгрома Квантунской армии были созданы три фронта – 1-й и 2-й Дальневосточные и Забайкальский. Командование советскими войсками на Дальнем Востоке осуществлял маршал Василевский.



К началу военных действий у границ Советского Союза, по данным нашей разведки, японцы соорудили 17 укрепленных районов общей протяженностью свыше 1 тыс. км и более 8 тыс. различного рода долговременных оборонительных сооружений. Каждый из укрепрайонов занимал от 50 до 100 км вдоль линии фронта и до 50 км в глубину с тремя линия­ми обороны. Это были хорошо замаскированные и оборудованные по последнему слову техники железобетонные доты, связанные между собой подземными ходами и всевозможными вспомогательными сооружениями.



Квантунская армия имела численность в 1,2 млн человек, 5 400 орудий, около 1 200 танков и до 1 900 самолетов. В советской группировке к августу 1945 года насчитывалось 1,5 млн человек, более 26 тыс. орудий и минометов, свыше 5,5 тыс. танков и самоходных установок, порядка 358 тыс. самолетов. Другими словами, советские войска значительно превосходили противника в техническом оснащении.



Участником тех исторических событий был наш соотечественник, алматинец, профессор Института ботаники АН РК, доктор биологических наук Иван Иванович Ролдугин, кавалер 15 правительственных наград.



Война пришлась на его юность – в 1941 году Иван Ролдугин учился в восьмом классе, но мальчишки военной поры взрослели быстро, тем более что он с малолетства был приучен к труду – родился на далекой от Казахстана воронежской земле, в селе Грязи, в 1926 году. Но уже через два года 17-летним подростком получил винтовку и пошел воевать.



– Летом 1943 года в тылу Цент­рального и Воронежского фронтов был создан Степной фронт под командованием маршала Конева для решения оборонительных задач, и меня вместе с моими сверстниками-десятиклассниками мобилизовали на строительство укреплений на реках Дон и Воронеж. Позднее мы добровольно вызвались обслуживать специальные посты, которые вели наблюдение за вражескими самолетами, прорывавшимися через фронтовую полосу, – изучили все марки немецких самолетов, смотрели, куда они летят, потом передавали эти сведения командованию. А когда советские войска двинулись к Днепру, мы уже учились и работали. Нашу школу разбомбило, и нас распределили по другим оставшимся целыми. Днем мы работали, вечером – учились. Так я успел окончить десятилетку, что было большой редкостью по тем временам, – вспоминает Иван Иванович.



К концу 1943 года советские вой­ска уже вели победоносные наступления, и если участь фашистской Германии была фактически предрешена, то на востоке оставался коварный враг – империалистическая Япония. И парней со средним или неполным средним образованием стали отбирать для прохождения военной службы на Дальнем Востоке.



– В конце 1943 года наш эшелон двинулся на восток. С несколькими одноклассниками я попал в отдельный артиллерийский радиодивизион, в задачи которого входил осмотр и анализ состояния правого берега Амура. Мы фотографировали и наносили на карту возможные огневые точки, ведь, по данным разведки, весь берег Амура был в мощных оборонительных сооружениях, – рассказывает Иван Иванович.



Военные события на Дальнем Востоке разворачивались стремительно. Наши войска, несмотря на тяжелейшие условия – затяжные дожди, топкие болота, безводье и упорное сопротивление противника, замкнули в кольцо всю Квантунскую армию, уничтожая ее по частям, окопавшимся в укрепрайонах.



Безнадежность дальнейшего сопротивления вынудила Японию капитулировать – 2 сентября 1945 года на корабле «Миссури» в Токийской бухте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война, длившаяся 6 лет.



А Иван Ролдугин за успешно проведенные операции в войне с милитаристской Японией был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», позже ему был вручен и орден Отечественной войны 2-й степени. Вскоре судьба привела его в солнечную Алма-Ату. Так Казахстан стал для Ивана Ролдугина второй родиной.



Японский след в Казахстане



Наверное, мало кто из нынешних молодых людей знает, что в результате той войны на востоке 610 тыс. японцев стали военнопленными, и их эшелонами отправляли в республики СССР, где они восстанавливали разрушенные войной города, строили шахты и заводы. 58 900 таких военнопленных оказались в Казахстане, значительная их часть попала в Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области.



Группа из 6 тыс. японских военнопленных работала в Алматы и его окрестностях. В городе их руками построены целые кварталы жилых домов, шесть каскадов алматинских ГЭС и даже когда-то «сверхсекретный» военный завод им. Кирова. А еще японские военнопленные участвовали в возведении здания Академии наук. Многие из них так никогда и не увидели своей родины, оставшись на казахстанской земле.



Реабилитация пленных японцев началась в 1991 году, когда во время визита первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в Японию был подписан договор, согласно которому японцев, умерших на территории Союза, следовало считать не заключенными, а военнопленными. Кроме того, японская сторона выделила 5 млн долларов для эксгумации, кремации и возвращения их праха на родину. После распада СССР все обязательства договора перешли к союзным республикам.



Вскоре в Алматы приехала правительственная делегация Японии во главе с тогдашним министром финансов Масаеши Такемура. Японская сторона попросила предоставить данные о судьбе их соотечественников, бывших военнопленных, похороненных в Казахстане. В связи с этим Кабинет министров РК образовал специальную комиссию по вопросам иностранных военнопленных и интернированных в период Великой Отечественной войны.



Много лет занимался этим вопросом полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, историк, бывший преподаватель алматинского пединститута Асканбек Алданазаров. Он составил Книгу Памяти, которую во время визита в Японию в августе 1994 года Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев в знак дружбы и согласия передал бывшему тогда премьер-министру Японии Хосокаве.



В свою очередь японская сторона наградила за этот поистине гражданский подвиг полковника Алданазарова, вручив ему от имени императора Японии Акихито орден Восходящего солнца. Кстати, он – единственный в Казах­стане обладатель подобной награды.



Мне посчастливилось видеть оригинал Книги Памяти, который мне показал сам Асканбек Сапарович. Пожелтевшие от времени страницы, напечатанные на машинке и примитивно переплетенные, имели огромнейшую историческую ценность, ведь в этой книге были не только списки людей, но и детально разработанные планы многочисленных кладбищ, разбросанных по всему Казахстану, с указанием конкретных могил, множество фотографий, сделанных Асканбеком Сапаровичем.



Алданазаров обнаружил на казахстанской территории 41 японское кладбище. Самое крупное – в Карагандинской области, в городе Спасске, где было захоронено 245 японцев. И что поразительно, как оказалось, это было тройное захоронение – внизу расстрелянные кулаки, потом «враги народа», а сверху – японские военнопленные.



В Алматы было три «японских кладбища» – 145 могил на Цент­ральном городском кладбище, второе захоронение по старой Илийской дороге, третье – также в одном из пригородов Алматы.



И еще одна интересная деталь – как рассказывал Алданазаров, японцев не хоронили в братских могилах, каждый покоился в отдельном гробу, в который клали пиалу с запиской, где значились имя, номер дивизии, полка, роты. Вопреки бытующему мнению никто из умерших в Казахстане японцев не был расстрелян, в основном пленные умирали от простуды и туберкулеза.



Первых японских военнопленных начали возвращать на родину вскоре после окончания войны, в 1946 году, и теперь уже на восток из Казахстана потянулись эшелоны с теплушками. Последний ушел в августе 1949 года. И лишь почти через полвека японская сторона стала вывозить останки своих сооте­чественников.



Тогда в память о своих воинах, упокоившихся в казахстанской земле, японцы привезли в Алма­ты удивительный подарок – черенки сакуры, дерева, которое считается символом Страны восходящего солнца, а его цветы – обиталищем душ предков. Много лет сакура цвела в центре Алматы у стен Академии наук, но несколько лет назад, к огромному сожалению, это мощное еще дерево срубили.



Но жива память о героических событиях Второй мировой войны и о подвигах советских солдат. Эта правда о Второй мировой войне, которая для нашего народа была Великой Отечественной, сохранена в воспоминаниях ветеранов, в книгах, кино- и фотодокументах, музейных экспонатах. Это то связующее звено, которое соединяет воедино прошлые и грядущие поколения.

