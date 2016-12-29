На соседа в душе напал житель устькаменогорского общежития
В Усть-Каменогорске пьяный жилец общежития накинулся с двумя ножами на соседа, который мылся в душе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Как указывается в материалах горсуда № 2, после четырех кружек пива и бутылки водки 45-летний мужчина взял в каждую руку по ножу и выбил дверь в ванной, где мылся сосед. Последний пытался убежать, но нападавший нанес ему два удара ножами – в грудь и живот, после чего выбросил оружие и отправился спать. Очнулся он в опорном пункте полиции.
Задержанному так и не удалось объяснить свой акт агрессии и даже вспомнить детали произошедшего.
Также выяснилось, что задержанный был неоднократно судим. Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима с принудительным лечением от алкоголизма и наркомании.