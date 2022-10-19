"На соцвыплаты прожить невозможно, их нужно увеличить минимум в два раза" – депутат Конуров

Глава фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе, депутат Айкын Конуров в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы на пленарном заседании подчеркнул, что социальные выплаты должны быть увеличены минимум в два раза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Народная партия Казахстана неоднократно поднимала проблему заниженных, не отвечающих объективным жизненным потребностям населения базовых величин. Бюджет – это не только финансовый план, но и документ, определяющий основные социальные показатели страны. Проектом бюджета на 2023 год минимальный размер заработной платы сохраняется на уровне 2022 года - 60 тысяч тенге, прожиточный минимум увеличивается всего на 8,5% - до 40,5 тыс. тенге, минимальная пенсия – на 10,5% - до 53 тыс. тенге. Отмечаем, что годовая инфляция уже превысила 17%. Планируемое повышение социальных показателей явно не компенсирует рост цен. На предлагаемые размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии прожить физически невозможно. Считаем, что с учетом инфляции они должны быть увеличены минимум, в два раза», - отметил мажилисмен.

Также по его словам, при работе над бюджетом, в очередной раз отмечается легковесное отношение к прогнозированию инфляции, как к формальной процедуре.

«Рост потребительских цен, особенно на продовольствие, становится ключевым показателем, который обесценивает социальную составляющую бюджета, включая затраты на повышение заработных плат и пособий. Фактически, ускоренная инфляция приводит к перенаправлению бюджетных выплат от населения к поставщикам товаров и услуг», - добавил Айкын Конуров.