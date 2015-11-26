На совещании в холдинге "Байтерек" покажут поделки воспитанников коррекционной школы

Общество
Меруерт Нургазинова
Представители крупнейшего холдинга "Байтерек", Инвестиционного фонда Казахстана, Ассамблеи народов Казахстана, общественных организаций, а также депутаты посетили коррекционную школу-интернат в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

С теплотой встретили гостей жители интерната. Специально для них собственноручно смастерили игрушки и различные поделки, которые, к слову, заинтересовали руководителя аппарата  АО "НУХ Байтерек" Ануарбека Султангазина. 

В частности, он пообещал продемонстрировать поделки своим коллегам на аппаратном совещании в понедельник. 

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"Мы расскажем о том, что мы были в этой школе. Мы должны рассказать коллективу о том, что есть такие дети. Как пример мы покажем поделки, которые для нашего коллектива смастерили дети накануне праздников. Вот, близится Новый год, подарили маленькую елочку, я думаю, что надо напоминать людям о том, что есть такие дети и в дальнейшем оказывать благотворительную помощь", – сказал Султангазин.

Посещение социальных учреждений проходило в рамках общенациональной акции Ассамблеи народа Казахстана "Караван милосердия", посвященной Дню Первого Президента РК. Участники акции оказали благотворительную поддержку в виде материальной помощи, бытовой техники, одежды и необходимого оборудования. 

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Глава аппарата холдинга отметил, что государство оказывает помощь коррекционной школе, но есть нюансы, связанные с новой методикой обучения и оборудованием, которое необходимо приобретать дополнительно. Он также поблагодарил педагогов, которые ежедневно выполняют большую работу, адаптируя детей к нормальной жизни.

В этот же день гости посетили столичный Центр адаптации несовершеннолетних, в котором работают всего 25 человек и ежегодно принимают до тысячи детей и подростков. Инвестиционный фонд Казахстана выделил денежную сумму центру на приобретение необходимого оборудования, учебников, одежды детям. 

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Между тем глава аппарата холдинга "Байтерек" Ануарбек Султангазин посчитал присутствие прессы на благотворительной акции лишним, поскольку добро, по его мнению, должно твориться анонимно. 

"Я бы не хотел говорить громких слов, и мои коллеги могут неправильно понять меня. Да, мы оказываем помощь, нас попросили прийти, и здесь оказались работники средств массовой информации, а вообще мы такую работу проделываем анонимно", – отметил он. 

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