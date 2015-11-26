На совещании в холдинге "Байтерек" покажут поделки воспитанников коррекционной школы

Представители крупнейшего холдинга "Байтерек", Инвестиционного фонда Казахстана, Ассамблеи народов Казахстана, общественных организаций, а также депутаты посетили коррекционную школу-интернат в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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С теплотой встретили гостей жители интерната. Специально для них собственноручно смастерили игрушки и различные поделки, которые, к слову, заинтересовали руководителя аппарата АО "НУХ Байтерек" Ануарбека Султангазина.
В частности, он пообещал продемонстрировать поделки своим коллегам на аппаратном совещании в понедельник.
"Мы расскажем о том, что мы были в этой школе. Мы должны рассказать коллективу о том, что есть такие дети. Как пример мы покажем поделки, которые для нашего коллектива смастерили дети накануне праздников. Вот, близится Новый год, подарили маленькую елочку, я думаю, что надо напоминать людям о том, что есть такие дети и в дальнейшем оказывать благотворительную помощь", – сказал Султангазин.
Посещение социальных учреждений проходило в рамках общенациональной акции Ассамблеи народа Казахстана "Караван милосердия", посвященной Дню Первого Президента РК. Участники акции оказали благотворительную поддержку в виде материальной помощи, бытовой техники, одежды и необходимого оборудования.
Глава аппарата холдинга отметил, что государство оказывает помощь коррекционной школе, но есть нюансы, связанные с новой методикой обучения и оборудованием, которое необходимо приобретать дополнительно. Он также поблагодарил педагогов, которые ежедневно выполняют большую работу, адаптируя детей к нормальной жизни.
В этот же день гости посетили столичный Центр адаптации несовершеннолетних, в котором работают всего 25 человек и ежегодно принимают до тысячи детей и подростков. Инвестиционный фонд Казахстана выделил денежную сумму центру на приобретение необходимого оборудования, учебников, одежды детям.
Между тем глава аппарата холдинга "Байтерек" Ануарбек Султангазин посчитал присутствие прессы на благотворительной акции лишним, поскольку добро, по его мнению, должно твориться анонимно.
"Я бы не хотел говорить громких слов, и мои коллеги могут неправильно понять меня. Да, мы оказываем помощь, нас попросили прийти, и здесь оказались работники средств массовой информации, а вообще мы такую работу проделываем анонимно", – отметил он.