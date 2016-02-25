​На спецучете каждый водоем

Снежный покров в горах и предгорных районах Семиречья превышает норму, в связи с чем в реках ожидается резкий приток воды. Об этом в ходе специального заседания в областном акимате сообщил прокурор области Габит Миразов. По данным надзорного ведомства, свыше 60% водоемов Жетысу нуждаются в особом контроле и еще столько же водохозяйственных объектов требуют капитального ремонта. Ответственность за их состояние несут, помимо служб ЧС, акимы районов, городов и сел. Тех, кто не принимает мер по предотвращению паводка, ждет суровое наказание.

Как доложил заместитель начальника областного департамента по ЧС Дарынбек Байсариев, в целях предупреждения подтоплений и наводнений в регионе очищены от мусора несколько сотен километров арыков, каналов, около 2,5 тыс. водопроводных труб. Проведено углубление русел рек Каратал, Балыкты и Карасу в окрестностях Талдыкоргана. Установлены гидропосты, которые фиксируют уровень и температуру воды, толщину ледяного покрова. Ведется мониторинг за наполняемостью потенциально опасных водохранилищ Алмалы и Ащибулак, в случае необходимости организуется сброс воды. Коммунальным службам и местным жителям рекомендовано прочистить дренажные сети. На сегодня угрозы подтопления жилых массивов нет.

Между тем, по информации Д. Байсариева, в девяти районах области не на должном уровне организованы профилактические работы. В результате проверок выявлено, что ряд водое­мов находится в неудовлетворительном состоянии, требуется обновление устаревшей гид­ротехники.

Заслушав доклады о ходе очистки ирригационных сетей, а также автодорог и мостов, первый заместитель акима области Махаббат Бигельдиев отметил, что оперативные службы должны приложить максимум усилий для недопущения критических ситуаций во время паводка. Акимам районов и городов поручено установить круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках, держать на конт­роле толщину льда в водое­мах, вести авианаблюдение в горной местности.

Кроме того, дано задание обследовать защитные дамбы, гид­ротехнические средства и скважины, пропускающие воду, а также утвердить план эвакуации населения при возникновении ЧС. По данным Казгидромета и Казселезащиты, уровень снега всю зиму был в норме. Однако недавние обильные осадки, которые продолжались почти сутки, создали потенциально опасную ситуацию.

В области насчитывается более 170 водохозяйственных объектов, все они сейчас работают в штатном режиме. По итогам совещания решено создать две комиссионные группы, которые проверят состояние водохранилищ и гидросооружений.