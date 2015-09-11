На средства банка в Алматы будет построена школа

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел встречу с Кенесом Ракишевым и руководством АО "Казкоммерцбанк" по вопросам социальной ответственности бизнеса, сообщает Kazpravda.kz.
В ходе мероприятия был подписан ряд документов – акимат Алматы и Казкоммерцбанк заключили Меморандум о государственно-частном партнерстве для решения вопросов социально-экономического развития города, а также Соглашение по реализации проекта строительства школы на 1 200 мест в Наурызбайском районе. Таким образом, образовательное учреждение будет полностью построено на частные средства и передано на баланс города.
Аким отметил значимость события и подчеркнул основополагающую и важную роль предпринимательского класса – локомотива экономики в развитии города и страны в целом.
"Как отметил Глава государства, корпоративная социальная ответственность в современном мире воспринимается не только как благотворительность, но и как деятельность, повышающая деловую репутацию компании. Мы должны опереться на крупный бизнес, который сегодня открыт и готов делать социальные проекты. Задачей органов власти является создание благоприятных условий для функционирования наших предпринимателей. Необходимо упростить все бюрократические процедуры. Мы все заинтересованы в повышении благосостояния граждан", – сказал Байбек.
Наряду с высокой социальной активностью бизнес-сообщества градоначальник отметил, что в настоящее время на стадии изучения и переговоров находятся такие городские проекты, как реконструкция ЦПКиО, вывод зоопарка на качественно новый уровень, восстановление Ботанического сада и др.
В свою очередь со стороны Казкоммерцбанка в рамках Программы социально-экономического развития Алматы на 2015–2017 годы будет предоставлено финансирование на сумму не менее 300 млрд тенге на проекты жилищного строительства, развитие объектов инфраструктуры, финансирование малого и среднего бизнеса, спонсорство культуры и благотворительность.