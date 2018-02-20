​На стадии отбора

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В Объединенных Арабских Эмиратах все готово к началу крупных теннисных соревнований Dubai Duty Free Championships с призовым фондом 733 900 долларов. Первой ракетке Казахстана Зарине Дияс пришлось пробиваться в основную сетку через серию квалификационных матчей. Сначала она обыграла Сильву Эден (Великобритания) – 6:1, 6:3, затем россиянку Веронику Кудерметову – 6:0, 7:5. В финале отборочного турнира Зарине вчера выпало скрестить ракетки с Лесей Цуренко из Украины.

Тот же путь в главные соревнования Delray Beach Open (США) предстоял нашему Александру Бублику. В полуфинале квалификации он обы­грал американца Бориса Козлова – 6:1, 6:4, а в финале нанес поражение Дэриану Кингу (Барбадос).

Михаил Кукушкин на турнире во французском Марселе первый матч проведет против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина).

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