Заседание прошло под председательством партийного куратора, депутата Мажилиса Парламента Зауреш Аманжоловой, отметившей, что в программных документах Первый Президент Казахстана указал на значимость здоровья народа как ключевого фактора развития государства.

– Елбасы обозначил основной принцип развития медицины, выраженный в солидарной ответственности государства, работодателей и населения за здоровье, – подчеркнула Зауреш Аманжолова. – Перед страной поставлена задача по вхождению в число 30 наиболее конкурентоспособных государств мира, что означает и высокий уровень качества здравоохранения.

Она напомнила, что с 1 января следующего года в Казахстане начнет действовать система ОСМС, а 2018–2019 годы – подготовительный этап. При этом во многом успешность работы зависит от качества информационно-разъяс­нительной работы.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева привела данные о том, что 66% населения Казахстана уже проинформированы о системе обязательного социального медицинского страхования, 42% знают о ключевых преимуществах ОСМС. Но в некоторых регионах, в частности в Алматы, наблюдается низкий уровень проведения информа­ционно-разъяснительной работы.

То же, по ее словам, можно сказать и о наружной рекламе, объектов которой в лидирующих регионах по несколько сотен, а в Алматы – только 10.

Докладчик уточнила, что в сис­тему ОСМС входит консультативно-диагностическая помощь, профилактический осмотр, специализированный осмотр детей, амбулаторное обеспечение при заболеваниях сверх гарантированного объема, плановая стацио­нарная помощь и медицинская реабилитация.

– В список льготных категорий включены 13 пунктов, охватывающих почти 11 миллионов человек, – подчеркнула вице-министр. – К числу льготников предлагается добавить неработающих лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы с детства, и получателей адресной социальной помощи. Данные предложения уже включены в проект закона.

Ляззат Актаева сообщила, что с 1 июля 2017-го Фонд ОСМС начал аккумулировать взносы. На 1 апреля текущего года в нем соб­рано 157,7 млрд тенге. Средства находятся на счету Нацбанка. Эти деньги составят резерв фонда в момент полного запуска системы 1 января следующего года.

Кроме того, на заседании была представлена информация о системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). На сегодня в стране 525 поставщиков услуг первичного звена, из них 29% – частные. В организациях ПМСП – 11 тыс. участков, из которых 65% являются участками врачей общей практики и 18% – педиатрическими.