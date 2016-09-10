​На старших глядя

Состоялось обсуждение вопросов, касающихся создания семьи, формирования в ней здорового психологического климата, правильного воспитания детей. Тулегеновым, живущим большим домом в селе Альжанка, есть что рассказать. Муж и жена взяли к себе в семью, где был один сын, пятерых девочек и троих мальчиков разных национальностей. Все в семье, от взрослых до малышей, активисты Костанайского района. Имеют значимые достижения в работе, учебе и спорте.