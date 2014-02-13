На старт, химпарк «Тараз»!

16 суперсовременных заводов, выпускающих новую экспортоориентированную продукцию – от аммиака и средств защиты растений до пластиковых труб – планируется построить в специальной экономической зоне с таким названием. В Шуском районе на более чем 500 га возведут производственные цеха, склады, вспомогательные сооружения и сервисные объекты. Уже в ближайшие три года в инфраструктуру химпарка инвестируют 24,5 млрд. бюджетных тенге. Общая же стоимость проекта – 375 млрд.

А специалистов для химпарка будет готовить современный учебный центр, который уже в нынешнем году откроет в Таразе «Самрук-Казына».

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область