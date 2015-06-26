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На старт приглашаются...
Марина МИХАЙЛОВА
Лагерь действует на базе международной школы Haileybury Almaty. Для отдыха и занятий спортом здесь собрались 70 молодых спортсменов, 10 тренеров и 15 волонтеров. Скучать юным атлетам не придется: им предстоит участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях по мини-футболу, бадминтону, баскетболу, плаванию, бочче и флорболу. Также ребята будут осваивать новые виды спорта, и конечно, их ждут новые знакомства и общение с друзьями.
Движение Camp Shriver существует с 1962 года. В Алматы в рамках его программы первый лагерь был организован 5 лет назад. За этот короткий срок оно стало важным звеном поддержки казахстанских детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. А Special Olympics – самая большая в мире круглогодичная программа спортивных тренировок и соревнований для таких людей. Сегодня более миллиона людей в 170 странах мира тренируются по 26 летним и зимним олимпийским видам спорта на местном, национальном и международном уровнях. В Казахстане организация не только проводит тренировки, турниры и другие спортивные состязания для детей и взрослых, но и организует учас­тие специальных атлетов в международных соревнованиях.
Атмосфера детского спортивного лагеря поможет специальным атлетам не только улучшить свои спортивные достижения, но и поз­волит ощутить радость общения с новыми друзьями и единомышленниками, считают организаторы и их партнеры. Они убеждены, что именно такой формат общения и взаимодействия поможет людям с ограниченными возможностями быть его полноправными участниками.

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