​На старте олимпийском

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Марина Пархоменко

В третий раз столица Казахстана принимает у себя престижные интеллектуальные состязания, зародившиеся в стенах Московского государственного университета им. М. Ломоносова. В нынешнем году в них принимает участие рекордное количество стран – это команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Нигерии, России, Румынии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины. Всего 119 участников, влюбленных в сложную, но интересную науку.

– Именно вам строить и развивать мир в XXI веке, новую экономику знаний и инноваций, – отметила, обращаясь к участникам, вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева. – Уверена, что, успешно закончив обучение, вы войдете в интеллектуальную элиту своих стран. Важным этапом на этом пути станет ваше участие и достижения в Менделеевской олимпиаде.

Состязание, как отметил председатель международного организационного комитета олимпиады, декан химического факультета МГУ им. М. Ломоносова, академик РАН Валерий Лунин, проводится среди наиболее талантливых и целеустремленных ребят и несет с собой только радость познания и дружбу. Путь к нему лежал через региональные, национальные этапы, а в Астане школьникам-химикам в течение недели предстоит побороться в двух теоретических турах и в третьем – экспериментальном – самом сложном, но красивом, который пройдет в химических лабораториях Назарбаев Университета.

Казахстан представлен двумя командами в составе 17 человек из разных регионов страны. Наши ребята принимают участие в Менделеевской олимпиаде с 1998 года, и их копилка наград выглядит весьма солидно. Как отметила директор республиканского научно-практического центра «Дарын», одного из соорганизаторов олимпиады Шолпан Кирабаева, сборная Казахстана по предметам естественно-математического цикла в мировом олимпиадном движении занимает 12-е место, тогда как в первые годы находилась в пятом десятке. Будем надеяться, что успешное участие в 51-й Менделеевской еще более приблизит нашу страну к первой десятке. А призеры олимпиады получат уникальную возможность бесплатного обучения в МГУ, а также в ведущих вузах России, будучи зачисленными на первый курс без экзаменов.

Знаменательно, что олимпиада проводится накануне важного события – Международной выставки «ЭКСПО-2017». Ее участникам предоставляется возможность увидеть предпраздничную Астану: посетить Музей Первого Президента Республики Казах­стан, Дворец Мира и Согласия, монумент «Қазақ елi», Национальный музей, Библиотеку Первого Президента, Дворец школьников и другие достопримечательности столицы.

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