​На старте – полсотни алматинцев

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Юрий Макаров

Они примут участие в розыгрыше наград по 10 видам спорта из 12, включенным в программу состязаний, – конькам, фигурному катанию, лыжным гонкам, горным лыжам, лыжному двое­борью, прыжкам на лыжах с трамплина, керлингу, хоккею с шайбой, сноуборду и фристайлу.

Самый известный алматинец, участник Универсиа­ды – заслуженный мастер спорта РК по фигурному катанию Денис Тен. На старт домашних состязаний также выйдут мастера спорта международного класса Федор Мезенцев, Дарсиль Эссамамбо и Артур Сергиенко (скоростной бег на коньках), Даулет Рахимбаев (лыжные гонки), Мартин Хубер (горнолыжный спорт), Дария Молдабай, Галия Нургалие­ва и Арай Шегебае­ва (хоккей с шайбой). Остальные алматинцы имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера. Но, возможно, это только пока...

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