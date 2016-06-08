​На старте – трудовой семестр

Как рассказал руководитель областного молодежного ресурс­ного центра Кенесары Нуршинов, в этом году трудоустроиться и заработать смогут не только студенты, но и безработная молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Хотя преимущество в первую очередь отдается студентам и старшеклассникам из малообеспеченных семей. Со строительными компаниями заключены меморандумы о сотрудничестве. При этом учитывался опыт прошлых лет.

Хорошие условия создаются бойцам ССО в компаниях «Отделстрой», «Азиятехстрой», «Болашак Т», «СВ плюс», ТОО «Жиен­бай», «Марасанат» и ряде других. И молодежь оправдывает доверие. Была отмечена качест­венная и добросовестная работа студентов на таких ответственных объектах, как Дом дружбы, Центр культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али, обустройстве новой городской площади. На сей раз ССО предстоит трудиться на строительстве дорог, прокладке и ремонте инженерных коммуникаций, газификации, ремонте школ, детских садов и клубов. В районы направляются студенты, которые оттуда родом, то есть появляется возможность совместить полезное с приятным. Помимо заработка немаловажен моральный стимул. По итогам трудового семестра будут определены лучший отряд, лучший командир, лучший боец и лучший волонтер.

Говорилось и о том, что проект «Жасыл ел», рожденный по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, имеет большое воспитательное значение, учит заботиться о родном крае, способствовать его озеленению и благоустройству. Руководитель областного штаба отрядов «Жасыл ел» Канат Досмагамбетов отметил, что в этом году срок работы отрядов увеличен до полугода. Для этого республиканским штабом выделены дополнительные средства. Заработная плата будет формироваться также из средств работодателей. Подсчитано, что в состав отрядов «Жасыл ел» войдут порядка 1 200 молодых западноказахстанцев. 400 из них поедут в те районы области, где есть лесничества. И конечно, на весь летний трудовой семестр запланированы спортивные соревнования и концерты для местных жителей.