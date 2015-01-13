На стажировку – в Цюрих и Нью-Йорк 820 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Это будет персональная практика у всемирно известного дирижера Фабио Луизи. Три года назад молодой казахстанский музыкант участвовал в мастер-классах, проводимых маэстро в рамках Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро. Именитый дирижер, генеральный музыкальный руководитель Цюрихского оперного театра заметил одаренного казахстанского музыканта и пригласил его в качестве ассистента на два театральных сезона.



Транспортные и бытовые расходы, связанные с нынешней поездкой и проживанием Каната в Нью-Йорке и Цюрихе, возьмет на себя Bank RBK.

– Поддержка творчески одаренных молодых людей – одно из основных направлений в нашей благо­творительной политике, – прокомментировала это решение независимый директор Bank RBK Нургуль Ертаева. – Мы считаем, что развитие культурного потенциала – неотъемлемая часть процесса становления Казахстана как процветающего государства.