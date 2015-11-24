Резкое повышение температуры, снегопад и дождь – с таким самым неприятным сочетанием погодных явлений столкнулись водители на дорогах Северо-Казахстанской области. Плюс ветер, порывами доходивший до шквального. Но каприз природы никого не застал врасплох. Департамент по ЧС заблаговременно довел информацию о предстоящем испытании до руководителей всех органов управления, предприятий и учреждений региона, разослал почти 300 тыс. SMS. Были приведены в готовность все силы и средства аварийно-спасательных служб, обеспечена устойчивая работа объектов жизнеобеспечения, усилен контроль за движением транспорта, состоянием дорог и мостов.

В понедельник вечером, когда трассы покрылись льдом словно стеклом, ДЧС и управление административной полиции приняли совместное решение ограничить движение всех видов транспортных средств. Когда открыли дороги, скопившийся на посту «Южный» транспорт двинулся в направлении трассы Астана – Петропавловск. Но и там он не вышел из зоны повышенного внимания. На загородных трассах постоянно находятся 12 экипажей батальона дорожно-патрульной службы ДВД, обслуживающие дороги республиканского значения. Везде (и на дорогах местного значения) выставлены посты административной полиции, которые опрашивают водителей о состоянии проезжей части, не попадались ли им брошенные или неисправные машины.

Благодаря столь плотному контролю за истекшие сутки в разных районах СКО зафиксировано лишь три случая съезда машин в кювет из-за гололеда. Их быстро отбуксировали на проезжую часть, и водители продолжили движение. Погибших и пострадавших нет.