​На столичных кортах

Призовой фонд соревнования, которое традиционно проходит в республике с 1991 года, составил нынче 205 тыс. долларов.

– Развитие тенниса в нашей стране идет семимильными шагами. Благодаря поддержке Главы государства в каждом регионе построены современные теннисные центры. Количество детей, занимающихся этим видом спорта бесплатно, достигло 1 500 человек. Такого нет нигде в мире, – отметил вице-президент Федерации тенниса РК Диас Дос­караев, приветствуя участников и гостей турнира.

Затем уже на пресс-конференции он сообщил, что в Астану приехали спортсмены из 25 стран мира. К слову, Кубок Президента – турнир не только профес­сиональных теннисис­тов. Кроме них в Национальном теннисном центре свое мастерство показывают дети до 12 лет и любители со всего мира.

– Мы рады, что к нам съехались лучшие теннисисты дальнего и ближнего зарубежья. Например, Михаил Южный (экс 8-я ракетка мира), а также многочисленные полуфиналисты, четвертьфиналисты «Большого шлема», – отметил Диас Доскараев. – Всего в турнире выступят свыше 270 спортсменов. Казахстан представляют Дмитрий Попко, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев, Александр Недовесов, Гозаль Айнитдинова, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.

– Выступая здесь, всегда испытываю особую ответственность. Я хорошо сыграла в Китае, откуда совсем недавно вернулась, это помогло мне стать более уверенной, и на­деюсь, здесь тоже все удачно сложится. Очень жаль, что в турнире не будет участвовать Зарина Дияс, хотелось посмот­реть на ее выступление, так как мне нравится стиль ее игры, – поделилась впечатлениями новичок сборной Казахстана Гозаль Айнитдинова.

Говоря о развитии тенниса в Казахстане, Диас Доскараев отметил, что уже в скором времени в столице появится второй теннисный центр. Уже утверждена проектно-сметная документация, проведен тендер. Стройка начнется в течение ближайших 2 месяцев в парке «Жеруйык-2». На этой территории акимат столицы планирует создать целый спортивный кластер, обустроить футбольные, волейбольные, баскетбольные поля.

По предварительным подсчетам, новый теннисный центр потребует вложений в размере 3 млрд тенге. В эту сумму войдет покупка тренажеров и покрытий. Кстати, перед турниром по теннису на Кубок Президента в Национальном теннисном центре обновили покрытие на летних кортах. Теннисисты и их тренеры уже оценили его.