На стороне МСБ

Акжоловцы рассказали о работе, проделанной ими в Парламенте, о позиции и инициативах партии, презентовали приоритетные направления политичес­кой программы.

– «Ак жол» – партия, защищающая интересы предпринимателей. Поддержка предпринимательства важна не только для развития экономического потенциала страны. Это главный инструмент борьбы с безработицей и бедностью, – подчеркнула Дания Еспаева.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева разрабатывается новый Налоговый кодекс, в который вводятся дифференцированные ставки НДС. Одной из задач партии в рамках работы над этим важным документом является справедливое налогообложение.

Состоялась также беседа о развитии демократии и парламентаризма. В ходе обсуждения члены агитационной группы выслушали мнения и предложения избирателей и взяли на заметку их замечания.