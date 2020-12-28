На стороне тех, кто работает

В ходе встречи партийцы ознакомились с производственным процессом предприятия, основанного в 2004 году. Сегодня оно представляет собой современный индустриальный комплекс, занимающийся выпуском продукции из хлопка. Ассортимент широкий, но, по словам директора комбината Абдурасула Курмангалиева, выдвинутого кандидатом в депутаты областного маслихата от партии «Ак жол», удержаться на рынке непросто из-за огромной конкуренции. Председатель партии Азат Перуашев отметил, что государство обязано поддерживать предпринимателей – тех, кто зарабатывает сам, платит налоги в бюджет и дает работу другим.

По словам Азата Перуашева, тысячи людей, которые работали на предприятиях страны, во время пандемии остались без зарплаты и нуждаются в поддержке. Чем больше предприятие, тем больше рабочих мест. Чем больше работы, тем лучше для каждой семьи – озвучил партиец позицию политического объединения.

– В своих программных задачах мы отдаем приоритет предпринимательству и защите интересов рядовых казахстанцев, – сказал лидер демократической партии.

Кандидат в депутаты отметил, что такие предприятия надо всецело поддерживать: компания не просто стремится удержаться на плаву, но и нацелена на дальнейшее повышение конкурентоспособности. Главными задачами, как и во многих субъектах бизнеса, остаются сохранение рабочих мест, повышение производительности труда, уровня заработной платы. Сегодня предприятие обеспечивает востребованной, а главное, качественной продукцией всю страну, используя сырье, выращенное в этом же регионе.

Также работникам завода были разъяснены и другие направления предвыборной программы Демократической партии «Ак жол». Туркестанские избиратели задали акжоловцам волнующие их вопросы, имеющие в основном социально-экономический характер. После посещения комбината «Фараб» состоялось заседание штаба.