На стороне тех, кто работает
Свежий выпуск
951
Дина Махамбетова
В ходе встречи партийцы ознакомились с производственным процессом предприятия, основанного в 2004 году. Сегодня оно представляет собой современный индустриальный комплекс, занимающийся выпуском продукции из хлопка. Ассортимент широкий, но, по словам директора комбината Абдурасула Курмангалиева, выдвинутого кандидатом в депутаты областного маслихата от партии «Ак жол», удержаться на рынке непросто из-за огромной конкуренции. Председатель партии Азат Перуашев отметил, что государство обязано поддерживать предпринимателей – тех, кто зарабатывает сам, платит налоги в бюджет и дает работу другим.