Происшествия На стоянке в Москве сгорели 8 элитных автомобилей Ксения Воронина

На стоянке в Москве пожар уничтожил восемь элитных автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.



Огонь вспыхнул рано утром на крытой стоянке по адресу: Оружейный переулок, дом 15-а2. В момент возгорания на стоянке находились десять автомобилей премиум-класса – шесть "Роллс-Ройсов", два "Бентли" и два "Мерседеса".



По данным МЧС, площадь пожара составила 70 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Однако полностью сгорели восемь автомобилей.



Для установления причин возгорания на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

