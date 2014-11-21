На стоянке в Москве сгорели 8 элитных автомобилей

На стоянке в Москве пожар уничтожил восемь элитных автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.
Огонь вспыхнул рано утром на крытой стоянке по адресу: Оружейный переулок, дом 15-а2. В момент возгорания на стоянке находились десять автомобилей премиум-класса – шесть "Роллс-Ройсов", два "Бентли" и два "Мерседеса".
По данным МЧС, площадь пожара составила 70 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Однако полностью сгорели восемь автомобилей.
Для установления причин возгорания на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.