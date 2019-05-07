Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Глава государства особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности Республики Казахстан.

– Защита родной земли, завещанной предками, – наш общий долг. Я абсолютно убежден, что пока такие мужественные люди, как вы, стоят на страже безопасности Отечества, мы можем быть уверенными в светлом будущем нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда выделял обеспечение безопасности в качестве краеугольного камня в системе внутренней и внешней политики нашего государства.

– Защита суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Республики Казахстан – главные ориентиры для нашей армии и силовых структур. Величайшая ответственность за решение этих стратегически важных задач возлагается на командирский корпус – генералов и офицеров. От вашего грамотного руководства зависят сос­тояние дел и качество боевой выучки в войсках и правоохранительных органах. Все ваши силы, знания и опыт должны быть направлены на повышение боеспособности наших Вооруженных сил, эффективную работу правоохранительных органов и спецслужб по защите правопорядка и конституционного строя, – сказал Президент Казахстана.

Обращаясь к генералам и офицерам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что присвоение высших воинских и специальных званий является достойной оценкой их труда.

– Это не только признание ваших профессиональных и личных заслуг, но и новый уровень ответственности, возможность решать более масштабные задачи. Уверен, что вы приложите максимум усилий для построения сильного и процветающего Казахстана, – подчеркнул Глава государства, как сообщила пресс-служба Президента.