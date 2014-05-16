На страже безопасности… косуль

Общество
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Открою профессиональный сек­рет: 10 лет назад завел амбарную книгу под названием «Экология XXI века». В ней два списка. В первом – те, кто активно помогает природе, во втором– кто ей также активно мешает. Признаюсь честно, первый список пополняется реже, нежели второй. Отсюда вывод – у природы недругов с каждым годом становится все больше и больше. Друзья? Если брать мою шкалу, а она беспристрастная, увы, редкость.

Недавно для себя нашел еще одного штучного природозащитника в лице охотоведа ГУ «Куйбышевский лесхоз» Виктора Белау. Живет в лесу, в доме, построенном собственными руками. Здесь же срубил баньку, поставил под крышу с десяток подсобных помещений – без скота в лесхозе с зарплатой в 38 тыс. тенге долго не протянешь.

Во дворе растут сосны в три обхвата: его дизайнерская задумка. Вышел утром после петушиной симфонии на крыльцо, сделал шаг, протянул руку, и к тебе подступает такое блаженство, что словами навряд ли передашь. 

Свидания с первозданной природой ему снились долгих 5 лет, пока проживал в Германии. Тоска по лесу, где родился и вырос, где отец трудился лесорубом, где грибы собирал не ведрами – мешками, дикого зверя выслеживал на пару с охотничьей собакой, взяла верх над тоской по исконной родине. И как не сопротивлялась супруга, он твердо решил вернуться назад, куда звала душа и рвалось сердце.

Должность охотоведа принял от шурина Евгения Завьялова. Кстати, «Казахстанская правда» о нем уже рассказывала, отмечая заслуги перед флорой и фауной. С его приходом в нацпарк «Кокшетау» главным охотоведом браконьеры забыли сюда дорогу.

Виктору Ивановичу гораздо трудней навести порядок на своей территории, превышающей 48 тыс. га. Почему трудней, а желания навести порядок у него выше крыши, об этом разговор отдельный. Ведомственные нестыковки и разночтения продолжают губительно влиять на окружающую среду. Простите автора этих строк за резкие выводы, но наша природа, а того же леса в Казахстане всего ничего – около 4%, чахнет на глазах. 

В. Белау со мной не совсем согласен. По его мнению, лес после нынешних затяжных и обильных дождей задышал полной грудью, начали отступать болезни, а вот зверя, птицы в нем поубавилось заметно. Зайцы-беляки почти исчезли, белка покинула излюбленные места, тетерок скоро можно пересчитать на пальцах, лось – редкий гость. Кое-кто из мнимых поборников экологии, отвечающих за ее безопасность, пытается списать бедность животного мира на всеядную куницу, у которой лучшим лакомством является беличий желудок, на химию, которой пользуются сельхозники.

Но он, охотовед от Бога, прекрасно знает другую сторону медали, и она больше претендует на истину – в охотугодьях, отданных в аренду, продолжают бесчинствовать бра­коньеры. От себя я бы добавил: скорей всего с этой целью охотхозяйства и арендуют. Кто хозяину, пусть даже временному (слова «хозяин» и «временный», согласитесь, не стыкуются), запретит изымать дары природы в свое удовольствие.

Похожая картина наблюдается у них в лесхозе, где закреплены за городскими арендаторами два охотхозяйства. Раньше в этих местах (Баратай, Акан, Уголки, Зыбки) дичи водилось видимо-невидимо. Истребили ее родимую, можно сказать, на законных основаниях.

Отправляются добытчики за зверем, как правило, имея при себе долгосрочную лицензию. Стоит она дорого, более 60 тыс. тенге. Дорого для честного охотника, а те, кто выезжает в лес ради забавы, внакладе не остаются. На одну лицензию они умудряются убить 3–5–10 косуль, и совесть будет в покое.

Читатель спросит: куда глядят егеря, почему не реагирует на это безо­бразие знатный охотовед Белау? Виктор Иванович как раз и реагирует, потому что в тех местах, где он проживает, дичь сегодня в основном и сосредоточена, нутром чувствуя его покровительство. Егеря же, состоящие на службе у арендатора, гости в лесу редкие, могут даже и биообоснования не составить. Одним словом, временщики.

Лицензионные браконьеры, или их еще называют браконьерами в законе, данным обстоятельством и пользуются. Убьют косулю, спрячут под ветками деревьев, а потом в удобный момент заберут добычу. Лицензия остается действующей, можно ездить таким образом на охоту весь сезон. А ведь и ездят, и хвалятся, кто больше убил, и как ушел от погони, обманув егерей. Например, нынче на руки выдано свыше 40 лицензий, в каждой вписаны от 5 до 6 охотников. Получается, сами плодим браконьеров да еще на законных основаниях. 

Однажды Виктор Иванович на личной иномарке, которой отроду четверть века, преследовал ночных любителей дичи. Те на внедорожнике специально выбирали тяжелую дорогу, но он не отставал, пока на скорости не залетел в ров. Машина – в гармошку, сам – в синяках, однако госномер запомнил.

– А что толку, – вспоминает охотовед. – Браконьера надо брать с поличным, иначе он выйдет сухим из воды. 

В рейды выезжает, привлекая лесников, лесничих, мастеров леса. Задача у них общая – сохранить и приумножить все, что связано с природой. По настоянию Белау в лесхозе создали зону покоя для диких животных. Любая охота в ней строго запрещена. У заезжих егерей свой учет зверей, у него – свой. Те преподносят статистику, как им выгодно, он – какая она есть.

В его и в то же время чужом хозяйстве (такие правила исходят от ведомств, стоящих на страже экологической безопасности) сегодня числится около 500 косуль, 4 семьи дикого кабана, попадаются транзитные олени, нет-нет да поднимется стайка косачей. Про кабанов советовал вообще не писать: прочитает, узнают, отстреляют. Прошу Виктора Ивановича извинить, не сдержал слово, уж больно факт показательный. Временщики кабанов не защитят, это точно. Вот к чему приводит двойное хозяйствование в лесу.

То, что косуль развелось вдоволь, – его прямая заслуга. Охраняет, словно исполняет при них обязанности начальника службы безопасности, хотя работает, считай, на общественных началах. В штате ГУ должность охотоведа предусмотрена, однако повторимся: рулят диким животным миром сторонние природопользователи. И, как видно, рулят неграмотно, лишь бы ряд сдать. 

Летом на охранные мероприятия выезжает на собственной старенькой легковушке (служебный транспорт не положен), зимой в основном рейдует на лыжах, проходя за световой день около 20 км. Первый и лучший у него помощник – домашняя лайка по кличке Байкал. Бра­коньеры уже знают, если Белау в лесу, им там делать нечего.

Не зря Виктор Иванович разменял тихую и удобную Германию на эти почти девственные места, подумалось мне, природа как никто другой дает человеку вдохновение.

Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область 

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