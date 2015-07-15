На страже качества связи Свежий выпуск 452 Роза АМАНОВА

«Сегодня не только в регионах, но и в Астане остаются участки, на которых качество сотовой связи не отвечает нашим требованиям. Нужно выявлять причины подобных помех и устранять их. Этим нужно заниматься постоянно»,– отметил вице-министр МИР РК Сакен Сарсенов на совещании с участием руководителей операторов связи АО «КСелл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», а также представителей ТОО «КаР-Тел», АО «АЛТЕЛ» и АО «Казахтелеком».

Как пояснили разработчики, программа «Народный контроль» будет приложением к мобильному правительству и позволит гражданам отправлять сообщения с жалобами на качество сотовой связи комментариями и картинками.

Информация будет поступать напрямую в Комитет связи, информатизации и информации МИР и РГП «Государственная техническая служба», которая будет заниматься мониторингом и проверкой качества связи с помощью специализированного измерительного оборудования. Результаты мониторинга будут передаваться оператору связи для решения выявленных проблем, а в случае отказа от их устранения к операторам будут применяться меры административного характера. В ведомстве уверены, что эти шаги позволят повысить прозрачность и эффективность мониторинга сети сотовой связи, снизить расходы операторов и наладить коммуникации с абонентами.

Пользоваться мобильным приложением «Народный контроль» и операторы, и абоненты сотовой связи смогут бесплатно.



