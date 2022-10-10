На страже мира и безопасности

Об интенсивности и масштабах мероприятий, направленных на повышение боеготовности и боеспособности войск, можно судить уже по тому, что в этом году за неполных два месяца на территории нашей страны состоя­лись крупные учения: рес­публиканские – «Айбалта-2022» и международные – с воинскими контингентами Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон». До конца учебного года казахстанские военнослужащие примут участие еще в ряде учений за рубежом.

Все эти формы боевой подготовки – миротворческие миссии ООН, Армейские международные игры, другие военные состязания – имеют важнейшее значение для повышения профессионального мастерства воинов, а значит, и для обеспечения военной безопасности страны.

Стратегические командно-штабные учения «Айбалта-2022» начались 16 августа и проходили в южном, восточном, западном, центральном регионах страны. В Костанайской и Западно-Казахстанской областях состоялись комплексные учения «Бекет» с участием территориальных под­разделений центральных государственных, местных исполнительных органов, оперативных групп министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, информации и общественного развития, нацио­нальной экономики, финансов, здравоохранения, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. Представители госор­ганов и силовых структур отработали различные сценарии преодоления кризисных ситуа­ций и противодействия внешним угрозам.

На учения территориальных войск были призваны военно­обязанные из запаса, проверены вооружение и военная техника воинских частей резерва. В ходе тактико-специального учения военнослужащие Сил специальных операций провели с подраз­делениями территориальной обороны инструкторско-методические занятия по противодействию «гибридным» угрозам. Cилами медицинских учреждений областей было организовано практическое развертывание одного из элементов отряда первой врачебной помощи. Соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям развернули лагеря для пострадавшего населения и беженцев. Подразделения Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и территориальной обороны отработали мероприятия по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны государственной границы.

Учения военных контингентов государств – членов ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» проходили в Жамбылской и Алматинской областях с 26 сентября по 7 октября. В соответствии с действующими соглашениями командование Коллективными силами оперативного реагирования было возложено на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Казахстана. Все средства поражения контингента действовали в едином информационно-бое­вом пространстве. На пункте управления командования КСОР была развернута специальная геоинформационная платформа, позволяющая детально оценивать местность и наносить оперативную боевую обстановку в формате 3D.

В активной фазе учений соединения и части регионального командования «Юг» совместно с группировкой Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ отработали операцию по отражению условного противника, нанесению ему максимальных потерь и созданию условий для перехода в контрнаступление.

Задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости воинских контингентов были выполнены успешно. Военнослужащие продемонстрировали профессиональное владение боевой техникой и оружием и тем самым подтвердили высокий уровень подготовки.

Проведение столь масштабных учений позволяет проверить эффективность новых форм и способов взаимодействия войск, образцов вооружения и военной техники. Они имеют важнейшее значение для обеспечения военной безопасности государства.