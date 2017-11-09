​На страже – народный контроль

О предстоящем мероприятии, планах на новый год, а также итогах работы созданного в 2016 году Общественного совета проинформировал его председатель Марат Когамов в Службе центральных коммуникаций. По его словам, в предстоящем году советом будут рассматриваться вопросы оптимизации работы органов внутренних дел и деятельность Национальной гвардии страны, высших учебных заведений системы МВД РК.

Всего с момента создания этой организации Общественным советом рассмотрено 300 проектов разрабатываемых МВД нормативно-правовых актов, осуществлен общественный мониторинг за деятельностью ОВД, рассмотрено 73 обращения граждан и другое. При этом нормативно-правовые акты касались как прав и свобод граждан по разным вопросам деятельности ОВД, так и социально-правового положения сот­рудников ОВД. Как подчеркнул Марат Когамов, рекомендации «безоговорочно» выполняются юридическим департаментом МВД, который заинтересован в независимых экспертизах. Общественный мониторинг проведен в ДВД и МПС ДВД Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областей, городе Алматы. Результаты мониторинга использованы на заседаниях совета, доведены до министра и акимов областей. По результатам проведенных общественных слушаний с учас­тием НПО, международных организаций, госорганов, научных кругов, институтов гражданского общества составлены итоговые протоколы, содержащие рекомендации и предложения.

На заседаниях Общественного совета рассмотрены отчеты министра внутренних дел, руководителей служб по рекомендациям совета, меры по соблюдению дисциплины и законности, а также вопросы по подготовке кадров в ОВД, досудебного расследования, предупреждения бытового насилия в отношении женщин и детей, противодействия коррупции и пыткам в уголовно-исполнительной системе и другие актуальные темы.

Что касается обращений граж­дан, то их число заметно уменьшилось. И это при том, что люди знают об Общественном совете и телефонах доверия: если в 2016 году обратились 43 граж­данина, то в 2017-м их было 30.

– По обращениям граждан были даны рекомендации. В частности, дважды в год проводить обобщение работы с указанием территориальных ОВД, на деятельность которых поступает наибольшее количество обращений, для заслушивания руководителей, вплоть до постановки вопроса перед руководством МВД об их соответствии занимаемым должностям. Сами обращения направлены руководителям разного уровня системы МВД, большинство из которых реализованы, – подытожил Марат Когамов.