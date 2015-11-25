​На страже прав и свобод

Этот закон в те годы имел особую значимость для страны, поскольку любое государство стоит на защите конституционного строя, прав и законных интересов своих граждан. Со временем экономическая ситуация в стране выправилась, поменялись приоритеты. И в начале нынешнего года был принят Закон «О Национальной гвардии Республики Казахстан».

В соответствии с ним внутренние войска были переименованы в Национальную гвардию, поменялось идейное содержание, произошла корректировка целей и задач.

Сегодня Национальная гвардия – одно из самых боеспособных подразделений, защищающих безопасность государства, способное решать задачи, поставленные Президентом страны – Верховным Главнокомандующим. Она осуществляет охрану особо важных стратегических объектов, исправительных учреждений, вносит значительный вклад в охрану правопорядка.

Президент РК – Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание вопросам обороноспособности страны. Немаловажное значение Глава государства придает пополнению кадрового офицерского состава профессионалами, совершенствованию системы управления войсками, оснащению их новейшим вооружением, укреплению материально-технической базы.

Следуя в этом направлении, командованию Национальной гвардии РК за прошедшие годы удалось сделать большой шаг вперед. За годы независимости при поддержке государства проведены организационно-штатные мероприятия по повышению боеготовности войск, укреплению боевой мощи, материально-технической оснащенности. Приведена в соответствие с современными условиями система командования. В 2013 году от устаревшего бригадного управления мы перешли на региональные командования, которые расположились в четырех регионах Казахстана.

Одним из важных приоритетов развития войск является подготовка кадров и профессиональный рост военнослужащих. Этому предшествовала кропотливая работа по созданию условий для повышения профессионального мастерства личного состава. Так, Петропавловскому военному училищу, образованному Указом Главы государства в 1997 году, придан статус военного института. К слову, он уже вышел на международный уровень – здесь ведут подготовку курсантов из Кыргызстана и Таджикистана.

Говоря о международном сотрудничестве и кадровом развитии, стоит отметить, что лучшие офицеры войск сейчас имеют возможность продолжить образование в ведущих военных учебных заведениях России, Беларуси и Турции. Так, в 2011 году 16 военнослужащих прошли обучение на курсах «коммандос» в жандармерии Турецкой Республики. В текущем году 8 лучших курсантов направлены на обучение в Институт сухопутных войск Турции на факультет жандармерии.

Тем самым наши офицеры имеют возможность заимствования богатого опыта и знаний, которые впоследствии будут аккумулироваться в Военном институте Национальной гвардии.

Стоит также добавить, что в 2010 году при Национальном университете обороны был открыт факультет Внутренних войск, где офицеры могли получить академическое образование. На сегодня факультет Нацгвардии является здесь одним из лучших.

Говоря об образовании, важно сказать и об условиях, в которых проходит обучение военнослужащих. Так, в мае 2014 года было начато строительство Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения в поселке Заречном Алматинской области. На данный момент уже сданы и функционируют основные объекты, где проходят занятия бойцов спецназа по боевой подготовке.

Строительство центра, отвечающего самым современным международным стандартам, планируется завершить в 2016 году, после чего он будет готов принять для обучения сотрудников Министерства внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии и других силовых структур нашего государства.

В августе 2015 года в районе столичного аэропорта состоялась торжественная церемония закладки капсулы авиационной базы Национальной гвардии Республики Казахстан. Строительство и создание объектов авиабазы для дислокации эскадрильи повысит нашу эффективность. В первую очередь это даст возможность перебрасывать подразделения и технику в любую точку нашей страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и к местам выполнения поставленных задач.

Большое внимание уделяется материально-техническому оснащению. В 2013 году была утверждена программа развития внутренних войск до 2017 года. Сегодня ее выполнение идет с опережением в час­ти, касающейся укомплектования новой техникой и вооружением, современными образцами средств активной обороны и защиты.

Так, в 2013 году парк авиатехники пополнился самолетом Ан-74ТК-200, а также многофункциональным транспорт­ным вертолетом Ми-171-Е. Поступают большегрузные автомобили «Урал» и «КамАЗ» отечественной сборки, комплексы сигнализационных датчиков «Ночь-12», выпускаемые предприятием казахстанского оборонно-промышленного комплекса.

Проводимые мероприятия обеспечили переход войск в новое качественное состояние, которое позволяет оперативно реагировать на угрозы внутренней безопасности государства, на должном уровне решать задачи правоохранительного и антитеррористического характера как в обычных условиях, так и при резком осложнении обстановки в любом регионе страны.

Благодаря пристальному вниманию со стороны Главы государства не остается без внимания и социальная составляющая войск. Сейчас ведется капитальное строительство социально значимых объектов. В 2013 году появились военные городки для отдельных дислоцированных подраз­делений в Кызылорде и Эмбе, в 2014-м – в Таразе, Ленгере и Жангизтобе, сдан типовой военный городок с жилым домом для офицерского состава и общежитием для военнослужащих по контракту в Жанаозене.

Предмет отдельной гордости – типовой военный городок для отдельной бригады оперативного назначения в столице, аналогов которому в СНГ нет. В ходе посещения подразделения Нурсултан Назарбаев лично вручил его командованию Боевое знамя части – символ доблести и славы.

За всеми этими достижениями – постоянная забота со стороны Президента страны – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. История свидетельствует, что обороноспособность страны во все века зависела от двух важных составляющих: морального духа солдата и наличия современного вооружения. Поэтому особое внимание уделяется патриотическому воспитанию военнослужащих, повышению имиджа воинской службы, авторитета войск правопорядка.

За последние пять лет 27 военнослужащих Национальной гвардии за проявленные мужество и героизм награждены Президентом страны различными государственными наградами, орденами и медалями. Мы помним самоотверженный поступок рядового Ербола Отарбаева, который, невзирая на множественные огнестрельные ранения, противостоял осужденным, совершившим побег из колонии в Мангистауской области.

Два года назад другой наш военнослужащий – Жандос Баянбаев, несмотря на полученные тяжелые огнестрельные ранения, предотвратил нападение на караул и сорвал групповой побег осужденных. Оба воина за самоотверженность, храбрость и мужество, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены указами Главы государства орденами «Айбын» III степени.

Есть примеры для подражания героям и в прошлом Национальной гвардии. Воины внутренних войск проявили стойкость и мужество 7 апреля 1995 года на таджикско-афганской границе. Тогда во время сопровождения грузов наши военнослужащие, несшие службу в составе сводного батальона из Казахстана, попали в засаду, устроенную моджахедами. В ходе боя из-за больших потерь враг был вынужден отступить, однако 17 казахстанских военнослужащих погибли, а 33 получили ранения различной степени тяжести. Все погибшие Указом Главы государства были награждены посмертно орденами и медалями. 42 военнослужащих Нацгвардии, участники этих событий, награждены различными государственными наградами.

В Астане на площади Защитников Отечества открыты аллея и мемориальная плита памяти 17 воинов, погибших на таджикско-афганской границе. При активной поддержке ТОО «ТПО Митрафильм» снят документальный фильм «Казбат».

С 2009 года в войсках действуют информационно-пропагандистские группы. Традиционно в сердце нашей Родины – Астане – проводятся гала-концерты, конкурсы «Әскери керней», соревнования по рукопашному бою, которые приобрели статус международных.

Национальная гвардия – это стратегичес­кая составляющая обороноспособности казахстанского государства. Поддерживая динамичное развитие войск, государство решает фундаментальную задачу по созданию современной и боеспособной армии. В условиях геополитического кризиса, новых вызовов и угроз, стоящих перед миром, Президент страны Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» поставил новые глобальные задачи. Они были конкретизированы в масштабном проекте Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. Его выполнение является одной из составляющих деятельности всех государственных органов, в том числе и Национальной гвардии Республики Казахстан, входящей в единую систему органов внутренних дел.