Свежий выпуск На страже законности 3 ноября 2022 г. 0:00 Индира Аубакирова, доктор юридических наук В обновленной Конституции закреплено, что организация и порядок деятельности прокуратуры определяются конституционным законом, она наделена правом обращения в Конституционный суд. Предложение о введении данных конституционных новелл продемонстрировало политическую волю и решимость создать все необходимые условия, которые усилят в Казахстане справедливость и торжество закона. Гарантии верховенства Конституции и закона тесно сопряжены с гарантиями эффективного функционирования прокуратуры как важного инструмента защиты высших конституционных ценностей: человека, его жизни, прав и свобод, законности и правопорядка. Дееспособный правозащитный механизм нуждается в дееспособных юридических подпорках, и регулирование деятельности казахстанской прокуратуры на конституционном уровне – фундаментальный шаг в этом направлении. Наделение органа высшего надзора за соблюдением законности в стране конституционным статусом упрочивает правозащитную направленность в целом системы государственных и правоохранительных органов, нацеливает ее на соответствие ценностям и принципам конституционализма. Правотворческая и правоприменительная деятельность иных государственных органов, регулируемая на подконституционном уровне, не должна противоречить принципам и нормам Конституционного закона «О прокуратуре». На сегодняшний день проект Конституционного закона «О прокуратуре» прошел все необходимые этапы законотворческого процесса, включая обсуждение в Мажилисе и публичное обсуждение на онлайн-площадке соответствующего портала электронного правительства. В нем закреплены статус и формы деятельности прокуратуры, соблюдены конституционные нормы, касающиеся ее пределов и объема функционирования. Разработчик решал задачу конкретизации и систематизации норм, регулирующих функциональный потенциал высшего органа надзора. По сравнению с прежним законом, регулировавшим статус и деятельность отечественной прокуратуры, в рассматриваемом документе усилия разработчика были направлены на систематизацию и усиление функционала органов прокуратуры, в том числе правозащитного. Так, наряду с правом обращения в Конституционный суд, закрепленным в модифицированной Конституции РК, Генеральный прокурор наделяется такими новыми полномочиями, как обращение в Верховный суд РК с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях; принятие нормативных правовых актов по вопросам анализа состояния законности и оценки актов, вступивших в силу, организации досудебного расследования в органах прокуратуры и выплаты денежного довольствия, пособий и иных выплат; формирование штатной численности и утверждение структуры организаций, входящих в систему органов прокуратуры; утверждение положений о координационных советах, образуемых при органах прокуратуры. В целях повышения инвестиционной привлекательности страны и снижения коррупционных рисков устанавливается, что проверки соблюдения законности в отношении субъектов частного предпринимательства проводятся по поручению Президента Республики Казахстан, Генерального прокурора либо по согласованию с ними. Институт прокурорских проверок станет более четким и эффективным. Например, установлено, что с генеральным прокурором не требуется согласовывать продление сроков проведения проверки свыше месяца. Закреплено, что среди дополнительных оснований, по которым прокурор может давать обязательные указания, наряду с прочими указан вопрос касательно проводимых по требованию прокуратуры проверок. В проекте закона акты прокуратуры получают систематизацию. Разработчик разделил их на акты надзора, акты реагирования и акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры. Отметим, что акт надзора в виде постановления получил более подробную регламентацию и с закреплением его подвидов. Установлен перечень обращений, которые относятся к компетенции прокуратуры. Среди новелл стоит также отметить правомочие прокурора самостоятельно устанавливать сроки незамедлительного предоставления документов по причинам необходимости предотвращения необратимых последствий для субъектов частного предпринимательства, интересов общества и государства, массового нарушения законности и правопорядка, угрозы социально-экономической стабильности региона. Среди других новелл можно указать также расширение перечня субъектов, на действия которых прокурор вправе принести протест, при этом предусматривается возможность сокращения срока рассмотрения протеста до не менее трех рабочих дней. Представляется важным также отметить новеллы, согласно которым прокуратура взаимодействует с организациями независимо от форм собственности, уполномоченным по правам человека в РК и оказывает содействие его деятельности. Особо отметим закрепление нормы о взаимодействии органов прокуратуры с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в рамках представления интересов государства по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса. Нельзя не указать, что расширена компетенция органов прокуратуры в целом по вопросам международного сотрудничества. Предусматривается обеспечение прокуратурой не только соблюдения международных договоров, но и международных обязательств, включая международные арбитражи, что значительно расширяет компетенцию органов прокуратуры в сфере международного сотрудничества. С уверенностью можно заявить, что обновленная компетенция отечественной прокуратуры позволит ей эффективно обеспечить законность и правопорядок в Новом, Справедливом Казахстане, защиту жизни, прав и свобод человека как высших ценностей, установленных в Конституции страны.