​​​​​​​На страже законности

В обновленной Конституции закреплено, что организация и порядок деятельности прокуратуры определяются конституционным законом, она наделена правом обращения в Конституционный суд.

Предложение о введении данных конституционных новелл продемонстрировало политическую волю и решимость создать все необходимые условия, которые усилят в Казахстане справедливость и торжество закона. Гарантии верховенства Конституции и закона тесно сопряжены с гарантиями эффективного функ­ционирования прокуратуры как важного инструмен­та защиты высших конституционных ценностей: человека, его жизни, прав и свобод, законности и правопорядка. Дееспособный правозащитный механизм нуждается в дееспособных юридических подпорках, и регулирование деятельности казахстанской прокуратуры на конституционном уровне – фундаментальный шаг в этом направлении.

Наделение органа высшего надзора за соблюдением законности в стране конституционным статусом упрочивает правозащитную направленность в целом системы государственных и правоохранительных органов, нацеливает ее на соответствие ценностям и принципам конституционализма. Право­творческая и правоприменительная деятельность иных государственных органов, регулируемая на подконституционном уровне, не должна противоречить принципам и нормам Конституционного закона «О прокуратуре».

На сегодняшний день проект Конституционного закона «О прокуратуре» прошел все необходимые этапы законотворческого процесса, включая обсуждение в Мажилисе и публичное обсуж­дение на онлайн-площадке соответствующего портала электронного правительства.

В нем закреплены статус и формы деятельности прокуратуры, соблюдены конституционные нормы, касающиеся ее пределов и объема функционирования. Разработчик решал задачу конкретизации и систематизации норм, регулирующих функциональный потенциал высшего органа надзора.

По сравнению с прежним законом, регулировавшим статус и деятельность отечественной прокуратуры, в рассматриваемом документе усилия разработчика были направлены на систематизацию и усиление функционала органов прокуратуры, в том числе правозащитного. Так, наряду с правом обращения в Конституционный суд, закрепленным в модифицированной Конституции РК, Генеральный прокурор наделяется такими новыми полномочиями, как обращение в Верховный суд РК с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях; принятие нормативных правовых актов по вопросам анализа состояния законности и оценки актов, вступивших в силу, организации досудебного расследования в органах прокуратуры и выплаты денежного довольствия, пособий и иных выплат; формирование штатной численности и утверждение структуры организаций, входящих в систему органов прокуратуры; утверждение положений о координационных советах, образуемых при органах прокуратуры. В целях повышения инвестиционной привлекательности страны и снижения коррупционных рисков устанавливается, что проверки соблюдения законности в отношении субъектов частного предпринимательства проводятся по поручению Президента Рес­публики Казахстан, Генерального прокурора либо по согласованию с ними.

Институт прокурорских проверок станет более четким и эффективным. Например, установлено, что с генеральным прокурором не требуется согласовывать продление сроков проведения проверки свыше месяца. Закреплено, что среди дополнительных оснований, по которым прокурор может давать обязательные указания, наряду с прочими указан вопрос касательно проводимых по требованию прокуратуры проверок.

В проекте закона акты прокуратуры получают систематизацию. Разработчик разделил их на акты надзора, акты реагирования и акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры. Отметим, что акт надзора в виде постановления получил более подробную регламентацию и с закреплением его подвидов.

Установлен перечень обращений, которые относятся к компетенции прокуратуры. Среди новелл стоит также отметить правомочие прокурора самостоятельно устанавливать сроки незамедлительного предоставления документов по причинам необходимости предотвращения необратимых последствий для субъектов частного предпринимательства, интересов общества и государства, массового нарушения законности и правопорядка, угрозы социально-экономической стабильности региона. Среди других новелл можно указать также расширение перечня субъектов, на действия которых прокурор вправе принести протест, при этом преду­сматривается возможность сокращения срока рассмотрения протеста до не менее трех рабочих дней. Представляется важным также отметить новеллы, согласно которым прокуратура взаимодействует с организациями независимо от форм собственности, уполномоченным по правам человека в РК и оказывает содействие его деятельности.

Особо отметим закрепление нормы о взаимодействии органов прокуратуры с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в рамках представления интересов государства по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса. Нельзя не указать, что расширена компетенция органов прокуратуры в целом по вопросам международного сотрудничества. Преду­сматривается обеспечение прокуратурой не только соб­людения международных договоров, но и международных обязательств, включая международные арбитражи, что значительно расширяет компетенцию органов прокуратуры в сфере международного сотрудничества.

С уверенностью можно заявить, что обновленная компетенция отечественной прокуратуры позволит ей эффективно обеспечить законность и правопорядок в Новом, Справедливом Казахстане, защиту жизни, прав и свобод человека как высших ценностей, установленных в Конституции страны.