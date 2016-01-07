​На страже здоровья

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Поздравляя коллег, руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов отметил, что в рамках завершившейся программы «Саламатты Қазақстан» проделана масштабная работа по совершенствованию медицинского обслуживания населения. На ее реализацию из республиканского и местного бюджетов были выделены значительные средства. За последнее пять лет в области возведено 24 объекта здравоохранения, причем 17 из них – в сельской местности. Уральск растет, поэтому одной из самых востребованных новостроек остается городская больница, рассчитанная на 300 коек.

Положительная тенденция наблюдается в демографической ситуации. Повышается продолжительность жизни, и неуклонно снижается уровень смертности, что, бесспорно, стало неопровержимым свидетельством роста качества медицинских услуг. Первостепенное внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. То есть правило «все лучшее – детям» воплощается в конкретные дела.

Болезнь, как известно, легче предупредить. В результате межведомственного взаимодействия возросла информированность населения о значении здорового образа жизни и необходимости борьбы с вредными привычками. Снижение смерт­ности от болезней системы кровообращения почти в три раза можно расценивать и как итог планомерной профилактической работы. Для снижения тяжелых последствий от травм и отравлений потребовалось тесное взаимодействие с департаментами ЧС и внутренних дел. Для оказания экстренной помощи созданы медико-спасательные пункты на трассах республиканского и областного значения. В особо сложных случаях на помощь приходит санитарная авиация. Пополняется парк реанимобилей и машин санитарного автотранспорта. Во всех районах области внедрена система GPS-навигации и радиолинейной связи. Водители общественного транспорта и сотрудники дорожной полиции обучаются навыкам оказания первой санитарной помощи.

Большие и значимые перемены произошли в онкологии. Здесь главный акцент сделан на раннее выявление заболеваний с использованием прогрессивных методик диагностики. В медицинских организациях открыты дополнительные онко-, маммографические и проктологические кабинеты. Современное оборудование приобретено для областного онкологического диспансера. В нем открыто специализированное реабилитационное отделение. Итогом такой планомерной работы стало снижение смертности от злокачественных образований почти на 40%.

По словам руководителя управления, также в результате межведомственного взаимодействия положительная тенденция наблюдается и в борьбе с туберкулезом. Лабораторное оборудование высокого класса точности позволяет своевременно и на ранней стадии выявлять болезнь. Исполнительными органами более 1 200 больным оказана социальная помощь. Число заболевших неуклонно снижается при полном исключении запущенных форм туберкулеза.

Сегодня людям некогда болеть. Поэтому и пациенты, и врачи заинтересованы в том, чтобы более эффективно работали дневные стационары. Количество пациентов, восстанавливающих в них здоровье, по сравнению с 2010 годом возросло более чем на 50%. За годы действия госпрограммы на новые востребованные формы медицинского обслуживания перепрофилированы сотни стационарных коек. Положительная динамика наблюдается и в лекарственном обеспечении. Расширилась сеть аптек, в том числе в сельской местности.

Еще одним значимым достижением Камидолла Ирменов назвал значительное увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи. Она оказывается по десяткам видов заболеваний в кардио- и нейрохирургии, травматологии, офтальмологии и онкологии. Трансферт высоких технологий на уровень регионов избавляет людей со сложными диагнозами от необходимости ехать лечиться в столицу или за пределы страны. Естественно, местным докторам для этого необходимо постоянно повышать квалификацию. Ежегодно внутри страны повышают уровень компетентности порядка полутысячи врачей и свыше 2,5 тыс. средних медицинских работников. Западноказахстанские специалисты проходят стажировку в США, Южной Корее, Великобритании, Финляндии, Литве и Российской Федерации. Поэтапно ликвидируется проблема нехватки врачей. При поддержке и содействии местных властей медицинские учреждения региона пополнили 400 молодых специалистов. В прошедшем году при плане 50 в Приуралье прибыли почти 90 выпускников медицинских вузов.

Как подчеркнул заместитель акима области Бахтияр Макен, за этими цифрами и фактами – тысячи спасенных людей, неуклонное повышение качества жизни. Налажена работа выездных штабов. Квалифицированную и свое­временную медицинскую помощь сегодня имеют возможность получать жители самых отдаленных поселков и аулов.

На торжественном соб­рании говорилось также о том, что медицинская профессия требует высокой ответственности и работы в полную меру сил. На счету западноказахстанских врачей немало случаев, когда они делали, казалось бы, невозможное. Именно такие специалисты получили государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Было отмечено, что планомерная и последовательная работа по совершенствованию здравоохранения продолжится по программе «Денсаулык», рассчитанной на 2016–2019 годы. Она позволит закрепить достигнутые результаты, выйти на уровень солидарной ответственности за здоровье и заложит основы для динамичного развития отрасли в долго­срочной перспективе.