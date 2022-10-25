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Кадиша Ныгмет

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики, прошли и во всех правоохранительных органах.

Поздравляя свой коллектив, Генеральный прокурор РК Берик Асылов подчеркнул историческую значимость Дня Республики, который по инициативе Главы государства вновь обрел полноправный статус национального праздника.

– Возрождение этого дня в праздничном календаре – символ чествования самоотверженного мужества наших предков и преемственности поколений в Cправедливом Казах­стане. Суверенитет – это бесценное благо, основополагающий столп нашей государственности, – сказал Берик Асылов.

Генпрокурор подчеркнул, что гарантией укрепления независимости страны и социальной стабильности, дальнейшего роста благосостояния народа является абсолютное соблюдение законности. Для этого органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением конституционных прав граждан, интересов общества и государства.

Отмечая вклад органов прокуратуры в обеспечение верховенства закона, Берик Асылов поблагодарил коллектив за самоотверженный труд, а также призвал приложить все усилия для дальнейшей реализации их правозащитного потенциа­ла. В честь знаменательной даты Указом Президента и приказами генерального прокурора ряд сотрудников прокуратуры поощрены государственными и ведомственными наг­радами, проинформировала пресс-служба ГП РК.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, поздравляя личный состав центрального аппарата МВД и ветеранов, также отметил, что День Республики вновь занимает особое место в календаре казахстанских праздников.

– Пусть флаг нашей суверенной страны развевается высоко, будет узнаваем в мире, пусть укрепляется статус нашей республики! Желаю крепкого здоровья, семейного
счастья, удачи, больших достижений. Успехов в вашем труде во благо процветания Родины, – отметил глава МВД.

Мероприятие продолжилось церемонией награждения. 32 сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел были вручены государственные награды. Ряд отличившихся сотрудников были награждены правами министра.

В стороне от праздничных мероприятий не осталось и оборонное ведомство. Личный состав и ветеранов Вооруженных сил поздравил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

– 25 октября 1990 года навсегда войдет в историю как переломный момент, когда народ Казахстана выбрал путь самостоятельного и независимого развития, исполнив мечту предков и обеспечив процветание для будущих поколений, – подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Министр особо отметил роль Вооруженных сил в сохранении мирного неба над головой наших граждан, а также вклад ветеранов в становление и укрепление боеспособности армии.

– За годы независимости казах­станская армия не только обеспечила суверенитет и территориальную целостность государства, но и стала современной, высокооснащенной и мобильной. Это произошло во многом благодаря ветеранам Вооруженных сил, в том числе присутствующим в этом зале, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В ознаменование Дня Республики Указом Президента заместителю министра обороны Мухамеджану Таласову присвоено воинское звание «генерал-лейтенант», начальнику штаба – первому заместителю командующего войсками противовоздушной обороны Нуртасу Кабакову – «генерал-майор».

34 лучшим военнослужащим и представителям гражданского персонала вручены государственные награды. Приказом министра обороны более сорока отличившимся офицерам и сержантам досрочно присвоены очередные воинские звания. Сорока четырем военнослужащим, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности страны, вручена ведомственная медаль «Ел қорғаны», четыре офицера получили нагрудный знак «Заң саласының үздігі». От имени руководителя оборонного ведомства также вручены грамоты и объявлены благодарности.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, подготовленный творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

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