На строительство и ремонт дорог выделяются огромные средства, однако их состояние в Западно-Казахстанской области вызывает пока большие нарекания

Общество
649
Наталия Портнягина
На термометре за окном – выше тридцати градусов по Цельсию. На асфальт босой ногой не ступишь, каблуки на нем оставляют заметные вмятины, а колеса большегрузов – целые колеи.

Как региону, где ежегодно увеличивается автомобильный грузопоток, содержать дороги в хорошем состоянии?
У Анатолия Горбунова полувековой стаж работы в дорожной отрасли. Он прошел все участки по эксплуатации и строительству, работал главным инженером комбината дорожно-строительных материалов Министерства автомобильных дорог.
До сих пор помнит состав асфальтобетона и битума, ведь в свое время руководил производственно-дорожной лабораторией. К сфере, как говорится, прикипел душой и сейчас к дорожным работам приглядывается по привычке. По его словам, факторов, влияющих на состояние полотна, немало.

– Сейчас грузопоток на дорогах области вырос в разы. На каждой трассе необходимо установить знаки грузоподъемности и жестко контролировать соблюдение норм. При летней жаре грузовики просто «режут» верхний слой покрытия. Со временем на полотне появляются сначала микротрещины, потом – трещины. Под дальнейшим воздействием механических и природных факторов постепенно они превращаются в выбоины. Из-за нехватки средств, техники, людских ресурсов не всегда вовремя проводится ямочный ремонт. Накопление всех этих негативных факторов и приводит к разрушению. Поскольку увеличилась грузоподъемность машин, проектным институтам нужно пересматривать расчет дорожной одежды.
Как отмечает ветеран, строительство и содержание дорог – очень затратная сфера.

– Если начнем укреплять конструкцию дорожной одежды по несущей способности, то, соответственно, эти участки будут стоить дороже, – объясняет Анатолий Петрович. – В Казахстане большая протяженность дорог, а денежных средств не хватает. Вот и приходится выбирать из двух зол – качество или количество. Поэтому встал вопрос о внедрении платных трасс. Послушаешь дальнобойщиков и в чем-то с ними соглашаешься: оплату нужно взимать с магистралей, соответствующих требованиям и нормативам. В данном случае ту позицию, которую озвучили власти, я считаю приемлемой – собранные средства должны идти на содержание, ремонт тех участков, где эти деньги собираются.
Требовать от государства строительства рядом с платными альтернативных дорог – утопия, считает Анатолий Горбунов. Ведь на это требуется увеличение финансирования в разы.

– Нужно ремонтировать имеющиеся дороги, доводить до стандартов, прописанных в соответствии с категориями. В зависимости от этого определять плату за проезд, – говорит он. – Внедрение оплаты за проезд – веление времени, особенно в регионах, где велика транспортно-логистическая нагрузка.
Напомним, в ЗКО платные дороги должны были внедряться по трем направлениям: Уральск – Самара, Уральск – Саратов и Уральск – Актобе. Инфраструктура подведена, с марта оборудование работает в тестовом режиме. В начале нынешнего месяца водители большегрузов и грузовых «газелей» выступили против оплаты дорог, не соответствующих требованиям по категориям, и даже обратились по этому поводу в комиссию партийного контроля областного филиала партии «Nur Otan».
Особенно это касалось дороги Уральск – Актобе. Предложение «утром – деньги, вечером – дорога» было воспринято без инициативы.

– Мы и так оставляем на разбитых дорогах огромные деньги за ремонт машин, – парировали водители.
По словам директора Западно-Казахстанского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Амира Каримбаева, в ЗКО строить магистрали обходится дороже, чем в других регионах, так как весь материал тут привозной. Ни на всех направлениях в регионе есть железная дорога.
Поэтому инертные материалы из Актобе доставляются в Уральск по железной дороге, а дальше развозятся автовозами. Капитальный ремонт в среднем выходит порядка 200–250 млн тенге за километр.

– На сегодня плата за проезд не взимается. По Западно-Казахстанской области планировалось внедрение сбора по дорогам 2-й и 3-й категорий только для большегрузов. Это мировая практика. Собранные средства пойдут на содержание этих же участков, – говорит руководитель уполномоченного ведомства. – Мы собрали предложения водителей, составили два заявления, направили в комиссию, созданную на площадке палаты предпринимателей «Атамекен». После обсуждения будет принято решение, на каких участках взимание платы будет вводиться в первую очередь, на каких – вторым этапом. Также будет решаться вопрос по тарифам.
Чтобы увеличить срок эксплуатации дороги, необходимо усилить и контроль нагрузки на ось большегрузов, считают в областном филиале Национального центра качества дорожных активов.

– Наши специалисты могут выезжать на подобные проверки только совместно с транспортной инспекцией, так как у них есть полномочия и соответствующее оборудование, – говорит инженер филиала РГП по ЗКО НДКДА Нурсултан Нурмухаметов. – В прошлом году со стороны филиала центра были предложения по организации рейдов хотя бы дважды в месяц. Но, к сожалению, выезжали только два раза за год, выявили два замечания по перевесу на трассе республиканского значения. В настоящее время рассматривается вопрос по передаче данных функций в полномочия НЦКДА.
Одно – строим, другое – ломаем. Так можно охарактеризовать ситуацию с перевозкой инертных материалов автовозами для ремонта дорог. У специалистов Центра качества дорожных активов есть все основания полагать, что требования по нагрузке на ось не соблюдаются.

– Например, в настоящее время ведется капитальный ремонт дороги Казталовка – Жанибек, – говорит Нурсултан Нурмухаметов. – По дорогам Уральск – Чапаево и Чапаево – Жалпактал – Казталовка в направлении к Казталовке мы наблюдаем колейность, просадки, сдвиги дорожного полотна. В обратную сторону такого нет. Это говорит о явном перегрузе транспорта. Те же повреждения отмечаем и на отремонтированных участках дорог в областном центре. Сделали отрезок дороги, по нему же подвозят материал для ремонта следующего участка. Кто на городских улицах будет эти нарушения выявлять?
В этом направлении нужно внедрять современные технологии, чтобы исключать коррупционный фактор, считают специалисты НЦКДА. На въездах в город из карьеров, на республиканских, областных дорогах должно быть установлено оборудование, автоматически определяющее нагрузку на ось с дальнейшей фотофиксацией и передачей данных в уполномоченные органы. Иначе никаких средств на ремонт и содержание трасс в бюджете не хватит.

Сегодня дороги в области строятся по мировым технологиям с использованием самой современной техники. В ходе разработки проектно-сметной документации закладывается использование стабилизаторов, добавок. Ярким примером внедрения новых технологий в дорожную отрасль служит трасса Уральск – Таскала – граница РФ, реконструкция которой была закончена в 2018 году. Здесь в качестве дорожного полотна использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон как более долговечный материал покрытия.
Филиал по ЗКО Национального центра качества дорожных активов проводит контроль качества ремонта и содержания дорог со стопроцентным охватом дорог республиканского, областного и городского значения, а также в 9 из 12 районов области. Осенью прошлого года лаборатория филиала НЦКДА прошла аккредитацию. В настоящее время она полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. К примеру, приобретен асфальтоанализатор, позволяющий узнать состав готовой асфальтобетонной смеси.
Комфорт проезда по дороге определяет не только состояние полотна. В текущем году у специалистов филиала РГП по ЗКО Национального центра качества дорожных активов к ответственным за содержание дорог ТОО «Казахавтодор» были претензии не только по несоблюдению технологий ямочного ремонта, но также по несвоевременному устранению дефектов, очистке в зимнее время, уборке мусора, несоответствию по светоотражению дорожных знаков и разметки.
На данный момент по республиканским дорогам в ЗКО насчитывается 71 неустраненное замечание.

Популярное

Все
Вдохновляя на путешествия
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Более 440 казахстанцев прожили свыше 100 лет
Cовещание по укреплению межэтнического согласия провели в А…
Формировать культуру ответственности и уважения
Продукты стали дешевле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]