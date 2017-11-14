На стройке Абу-Даби Плаза сгорела столовая

Около здания общежития рядом со строящимся комплексом "Абу-Даби Плаза" сгорело помещение столовой. Об этом Kazpravda.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
По его информации, возгорание было локализовано службами ЧС всего за 17 минут, эвакуации людей не потребовалось.
"Оперативными действиями пожарных был установлен очаг возгорания. Как выяснилось, в помещении кухни горело оборудование и бытовая техника, мебель. Площадь горения составила примерно 50 квадратных метров. Вызов на пульт пожарных поступил в 14:39, в 14:43 они прибыли на место, в 15:01 огонь был локализован. Было привлечено три единицы техники, 15 пожарных. Сейчас угрозы распространения огня нет", – рассказал Руслан Иманкулов.
Стоит отметить, что это уже не первый пожар на территории стройки. Так, в феврале 2016 года из-за горения на объекте комплекса "Абу-Даби Плаза" обвалились конструкции с 22-го по 17-й этажи. Второй пожар произошел в марте 2016 года. Тогда в подвале строящегося здания "Абу-Даби Плаза" загорелась минеральная вата. Через месяц в подвале снова вспыхнул утеплитель.