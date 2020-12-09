На стройке в Петропавловске погиб рабочий

В Петропавловске на строительном объекте на пересечении улиц Жабаева – Измаилова, Горького – Челюскина в результате падения погиб рабочий, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, 44-летний житель областного центра скончался на месте происшествия.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.156 ч.3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"Руководство Департамента полиции СКО приносит глубокие соболезнования семье погибшего и уверяет, что все действия сотрудников полиции будут направлены на объективное расследование данного уголовного дела", - говорится в информации.
В настоящее время по уголовному делу назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.