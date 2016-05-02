На струнах души

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Михаил ТЁ, Жамбылская область
Основное торжество, почетными гостями которого стали председатель региональной Ассамблеи народа Казахстана, глава региона Карим Кокрекбаев, аким Тараза Нуржан Календеров, а также депутаты областного и городского маслихатов, по традиции состоялось в административном центре.

В Майской роще на сцене под открытым небом творческие коллективы и солисты 25 областных этнокультурных объединений в очередной раз продемонстрировали свою самобытную культуру – звучали песни и стихи на родном языке, были исполнены народные танцы. Многочисленные гости праздника могли услышать звуки казахских домбры и кобыза, курдской пастушьей флейты блур, турецкого барабана дарбуки, немецкой губной гармошки и русской балалайки.

– Для меня Праздник единства народа Казахстана – один из самых любимых, поскольку он объединяет и сближает людей, дарит всем хорошее настроение и несет позитивную энергетику. Праздник всегда проходит в уютной и дружеской атмосфере. Безу­словно, это радует. Кроме того, в этот день мы можем воочию увидеть все многообразие казахстанской культуры, – поделился впечатлениями вице-президент Ассоциации корейцев Жамбылской области «Корё» Алексей Сон.

Свои таланты показали солист узбекского этнокультурного объединения Асуарбек Юсупов, танцовщица уйгурского культурного центра Хамида Турдыева, ансамбль Ассоциации дунганских центров «Вынхуа», вокалистка русской общины «Радонеж» Антонина Беляева и многие другие. Все свои концертные номера самодеятельные артисты посвятили нашему общему дому – Республике Казахстан. Примечательно, что некоторые народные танцы подхватили представители других этносов из числа зрителей. В завершение молодежь этнокультурных объединений выпустила в небо десятки голубей, символизирующих мир и дружбу. Параллельно прошла благотворительная акция «Шын жүректен», в ходе которой собраны средства для нуждающихся в сложных операциях за границей.

– Самое прекрасное то, что сегодня мы все вместе живем под одним шаныраком в мире и согласии, делим радость и горе, ведь мы – одна большая семья. Это наше народное достояние и богатство, которое необходимо беречь и ценить. Только сохранив его, мы, несомненно, выйдем победителями из любой трудной ситуации, – сказал председатель Жамбылского чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах», член Ассамблеи народа Казахстана Рамзан Магомадов.

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