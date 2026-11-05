На сцене «Казахконцерта» представили мюзикл «Алдар көсе»

Театр

Постановка представила историю известного героя казахского фольклора в современном музыкальном формате, объединив национальные традиции, юмор, песни и танцы

Фото: МКИ

На сцене государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой состоялся показ мюзикла «Алдар көсе» государственного театра мюзикла «Astana Musical», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Режиссером мюзикла выступил Еслям Нуртазин, композиторами Ербол Нариманулы и Акжол Омирзаков. Авторами пьесы стали Ефрат Шарипов, Шынгыс Маман, Еслям Нуртазин и Аннас Багдат.

В новой интерпретации Алдар көсе не только поет и танцует, но и исполняет рэп. Благодаря смекалке и находчивости герой преодолевает испытания, противостоит несправедливости и помогает другим.

Особую атмосферу спектакля создали декорации с национальными мотивами, яркие костюмы и современные световые решения. Сценическое действие дополнили образы Байтерека, тайказана, великана и дракона, а также музыкальные номера и традиционный танец «Қара жорға».

Мюзикл направлен на популяризацию казахского фольклора среди подрастающего поколения и приобщение юных зрителей к национальным культурным наследием через современное сценическое искусство.

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