​На сцене – многоцветье Китая

Приветствуя собравшихся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Ханьхуэй отметил, что традиция праздновать китайский Новый год в нашей стране сложилась в 2010-м. Мероприятия с каждым разом принимают более массовый характер и, несомненно, расширяют и укрепляют культурные связи между нашими странами, заключил дипломат.

Чуньцзе – Праздник весны – так называют китайцы свой Новый год (в обиходе просто «нянь», то есть «год») – отмечают уже свыше 2000 лет. Богатую палитру искусства наших соседей и особенности национальных традиций представили артисты Синьцзянского художественного ансамбля оперы и балета. Это самый известный и своеобразный коллектив СУАР. Созданный в 1949 году, он выступал более чем в 90 странах мира. В его составе – представители разных этносов: казахи, уйгуры, ханьцы, дунгане, монголы, маньчжуры и другие. Отсюда богатейшее разнообразие репертуара ансамбля, свыше 200 произведений отмечены наградами международного и рес­публиканского уровня.

Открыл вечер замечательный танец с исчерпывающим названием «Многоцветный Китай встречает Новый год» – сложный по хореографии и содержанию. Подготовили гости и сюрпризы: вначале прозвучали «Песня о западном Китае» и «Играют и поют с домброй» в исполнении Ербола Дженисбека, а ближе к финалу программы был показан казахский танец «Қара жорға» («Вороной иноходец»). Запомнился зрителям и хореографический номер «Доланское гулянье мэшрэф» – экзотический и порывистый. Доланы – это ветвь уйгурской нации. Проживающие в бассейне Яркенда, они прекрасно сохранили свои культурные традиции, что и отразили в своем выступлении.

Не обошлось и без знаменитой Пекинской оперы: прозвучали «Цветы груши». Произвел впечатление цирковой номер «Кубик Рубика» в исполнении Хайрата Азиз. Одно из лучших выступлений – «Танец с пиалами». Девушки показали в нем уникальное мастерство: держа на голове пиалы, а в руках – блюдца, они умудрялись не только «заплетать» узоры на сцене, но и отбивать на блюдцах ритм. Этот номер получил золотые премии в первом соревновании Китая «Кубок лотоса» и на Международном художественном фестивале в Пхеньяне.

Завершила вечер песня «Вечный Шелковый путь» – ведь именно эта легендарная караванная дорога не потеряла своей актуальности, что и подтвердил гала-концерт «Веселый праздник весны-2016».