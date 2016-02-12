​На сцене – многоцветье Китая

Свежий выпуск
469
Бектур КАДЫРОВ

Приветствуя собравшихся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Ханьхуэй отметил, что традиция праздновать китайский Новый год в нашей стране сложилась в 2010-м. Мероприятия с каждым разом принимают более массовый характер и, несомненно, расширяют и укрепляют культурные связи между нашими странами, заключил дипломат.

Чуньцзе – Праздник весны – так называют китайцы свой Новый год (в обиходе просто «нянь», то есть «год») – отмечают уже свыше 2000 лет. Богатую палитру искусства наших соседей и особенности национальных традиций представили артисты Синьцзянского художественного ансамбля оперы и балета. Это самый известный и своеобразный коллектив СУАР. Созданный в 1949 году, он выступал более чем в 90 странах мира. В его составе – представители разных этносов: казахи, уйгуры, ханьцы, дунгане, монголы, маньчжуры и другие. Отсюда богатейшее разнообразие репертуара ансамбля, свыше 200 произведений отмечены наградами международного и рес­публиканского уровня.

Открыл вечер замечательный танец с исчерпывающим названием «Многоцветный Китай встречает Новый год» – сложный по хореографии и содержанию. Подготовили гости и сюрпризы: вначале прозвучали «Песня о западном Китае» и «Играют и поют с домброй» в исполнении Ербола Дженисбека, а ближе к финалу программы был показан казахский танец «Қара жорға» («Вороной иноходец»). Запомнился зрителям и хореографический номер «Доланское гулянье мэшрэф» – экзотический и порывистый. Доланы – это ветвь уйгурской нации. Проживающие в бассейне Яркенда, они прекрасно сохранили свои культурные традиции, что и отразили в своем выступлении.

Не обошлось и без знаменитой Пекинской оперы: прозвучали «Цветы груши». Произвел впечатление цирковой номер «Кубик Рубика» в исполнении Хайрата Азиз. Одно из лучших выступлений – «Танец с пиалами». Девушки показали в нем уникальное мастерство: держа на голове пиалы, а в руках – блюдца, они умудрялись не только «заплетать» узоры на сцене, но и отбивать на блюдцах ритм. Этот номер получил золотые премии в первом соревновании Китая «Кубок лотоса» и на Международном художественном фестивале в Пхеньяне.

Завершила вечер песня «Вечный Шелковый путь» – ведь именно эта легендарная караванная дорога не потеряла своей актуальности, что и подтвердил гала-концерт «Веселый праздник весны-2016».

Популярное

Все
Муза Каюма Мухамедханова
На нулевом горизонте
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
И на сотом году – победитель!
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Наследие во всем
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
«Ата заңым – айбыным!»
Донской ГОК отметил 85-летие
Нравственное измерение политики
Родные мотивы
Готовы выслушать, но решать придется вместе
На принципах демократии и верховенства права
Особая миссия сельского учителя
За громкие победы
Учиться – так в лучших условиях!
Ближе к людям
Человек и Закон
Для повышения оперативности
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Как выучить язык и обрести друзей
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мысли о будущем
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

На новом этапе развития
«Вашими победами гордятся казахстанцы!»
Технологии на службе у полиции
Праздничный забег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]