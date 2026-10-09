На сцене – молодость

Театр
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане завершился IV Международный фестиваль студенческих театров ТЮРКСОЙ

фото пресс-службы облакимата

Театр не знает государственных границ. Он говорит на языке эмоций, человеческих судеб и вечных вопросов, которые одинаково близки людям разных стран и поколений. Именно эта особая сила искусства вновь собрала представителей тюркского мира в Туркестане, где прошел IV Международный фестиваль студенческих театров ТЮРКСОЙ.

В течение трех дней древний Туркестан стал площадкой профессионального и творческого диалога молодых театральных деятелей. В международном конкурсе приняли участие студенты, преподаватели и профессора высших учебных заведений Казах­стана, Азербайджана,­ Кыргыз­стана, Узбекистана, Туркмени­стана и Турции.

Сам факт проведения фестиваля именно в Туркестане символичен. Город, имеющий особое духовное и историческое значение для тюркского мира, сегодня становится пространством, где традиция встречается с современностью, а молодое поколение творческой интеллигенции получает возможность не только представить свое искусство, но и найти единомышленников за пределами своей страны.

На церемонии открытия выступили генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель попечительского совета Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави Хусейн Караман, ректор университета Жанар Темирбекова и руководитель управления культуры Туркестанской области Бахытжан Садыков.

Для организаторов фестиваль – это значительно больше, чем конкурс спектаклей. Его главная ценность заключается в возможности создать живую профессиональную среду для будущих актеров, режиссеров и педагогов. Через сценическое искусство молодые специалис­ты знакомятся с театральными школами соседних стран, обмениваются опытом и формируют профессиональные связи.

В состав международного жюри вошли специалисты в области театрального искусства тюркского мира: Марина Юсупова, Ашырмурат Гурбанов, Исрафил Исрафилов, Эрай Есерол и Чынасыл Урматбеков.

Для участников встреча с такими специалистами – еще одна важная составляющая фестиваля. Международный конкурс дает возможность получить профессиональную оценку, увидеть сильные стороны собственной работы и понять, над чем предстоит работать дальше.

Опыт предыдущих фестивалей показывает, что творческое соревнование здесь органично сочетается с налаживанием связей. Например, в 2025 году в Алматы между Азербайджанским государственным университетом культуры и изящных искусств и Казахской национальной академией искусств им. Т. Жургенова было подписано соглашение о сотрудничестве.

Эта традиция имеет принципиальное значение. Молодой артист должен видеть разные театральные школы, знакомиться с другими художественными подходами и понимать, что культура каждого народа становится еще богаче в диалоге с другими культурами.

Не случайно генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, говоря о предыдущем фестивале, подчеркивал особую роль театра в сохранении коллективной памяти и наполнении человеческой жизни смыслом.

В этом контексте встреча молодых театралов в Туркестане приобретает особое звучание. В городе, связанном с именем Ходжи Ахмеда Ясауи и историей духовного развития тюркских народов, современное театральное искусство получает возможность обратиться к общему культурному наследию и одновременно посмотреть в будущее.

А значит, фестивальное взаи­модействие продолжается и после того, как гаснет свет рампы. Знакомства перерастают в совместные проекты, профессиональные контакты – в парт­нерство, а творческий обмен – в новые постановки.

#Туркестан #фестиваль #ТЮРКСОЙ #студенческий театр

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