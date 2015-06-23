На сцене предстала Эллада Свежий выпуск 403 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

День языка, культуры и традиций с размахом отметил Южно-Казахстанский областной греческий культурный центр «Ирини», которому в текущем году исполняется четверть века. Представители диаспоры собрались, чтобы поздравить друг друга со знаменательным событием, положившим начало возрождению культуры предков.

На праздник собрались лучшие творческие коллективы и даже греческий ансамбль из Ташкента, с которым у центра сложились дружеские контакты. Выступлению самодеятельных и профессиональных артистов предшествовало знакомство с мифами Древней Греции. Эти мини-спектакли, раскрывающие целый пласт истории одного из древнейших народов мира, всегда вызывают неизменный интерес. На этот раз артисты театра инсценировали сюжет о том, как Тесей убил Минотавра, освободив Афины от необходимости платить постыдную дань критскому царю Миносу.

– Нам очень приятно разделить этот праздник с земляками, видеть полный зал зрителей, которым интересны греческая культура, музыка, танцы, – говорит руководитель Южно-Казахстанского греческого культурного центра «Ирини» Дмитрий Сидиропуло. – В свое время греческая диаспора была одной из самых представительных в Южном Казахстане. В одном только Мактааральском районе жили 24 тысячи греков. Попав в Казахстан при трагических обстоятельствах, потомки древней Эллады полюбили эту землю и людей, деливших с ними последний кусок хлеба. Мне было полтора года, когда мы оказались под Кентау. Вся моя жизнь прошла в Казахстане, и я не знаю другой родины.

У греков много смешанных браков, причем не только с православными, но и мусульманами, иудеями. Это свидетельствует об их умении строить отношения и находить общий язык с людьми самых разных национальностей. Неудивительно, что греческую культуру на юге помогают развивать талантливые представители других национальностей. К примеру, украинка Олеся Ксендзюк не пропускает ни одного мероприятия, проводимого культурным центром «Ирини», исполняя песни на греческом языке.

При греческом культурном центре работает множество творческих коллективов, в которых занимаются представители различных этносов, которым интересны богатая история и культура Эллады. Как результат, праздники всегда получаются многонациональными и полиязычными.



